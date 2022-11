"RTJ CU4TRO" Run the Jewels lassen ihr Rap-Album "RTJ4" komplett remixen - im Sound der Stunde

Das US-Hip-Hop-Duo Run The Jewels hat sein letztes Album „RTJ4“ neu interpretieren lassen – von lateinamerikanischen Künstler*innen wie Mexican Institute of Sound, Toy Selectah und Lido Pimienta. Rausgekommen ist mit „RTJ CU4TRO“ ein eigenständiges, großartiges Album, das nicht nur dem großen Latin-Trend folgt, sondern den Songs eine völlig neue Ebene hinzufügt.

Eigentlich dachte man ja, Killer Mike und El-P von Run The Jewels, können einen nicht mehr überraschen, erst recht nicht mit einem Remix-Album. Schließlich haben sie schon 2015 das Irrwitzigste überhaupt geschafft und ihr zweites Album komplett mit Katzen-Sounds herausgebracht – und das klang auch noch gut!

Cat Content zieht heute zwar immer noch, aber der Sound der Stunde ist der Sound Lateinamerikas. Denn Latin-Sounds belegen mittlerweile regelmäßig die oberen Plätze in den US-Charts. Wie Run The Jewels diesen Sound auf ihrem neuen Remix-Album in Szene setzen und wie irre gut das funktioniert, überrascht dann aber doch. Wo der Hit „Ooh La La“ vom Original-Album “RTJ4” 2020 noch nach Oldschool-Hip-Hop klingt, schiebt sich in der neuen Version ein verschleppt-shuffelnder Cumbia-Beat mit Mariachi-Bläsern unter den Rap von El-P.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Run The Jewels - Ooh La La (Mexican Institute of Sound Remix feat. Santa Fe Klan)

Viele Köche bereichern den Brei

Der Produzent Camilo Lara alias Mexican Institute of Sound ist dafür verantwortlich. Er ist einer von fast zwei Dutzend lateinamerikanischen Künstler*innen, die das Run The Jewels-Album auseinandergenommen haben – um es dann mit einem wilden Mix aus Reggaeton, Latin-Trap, Bassmusik aus den Favelas und Folk neu zu interpretieren. Nicht nur, was die Produktion angeht: Zwischen englisch gerappten Verse mischen sich nun auch spanische. Der venezolanische Rapper Apache kann in Sachen Highspeed und Härte definitiv mithalten mit den US-Kollegen von Run The Jewels.

Apache greift das Thema Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze auf, über das Run The Jewels im Song „Caminando En La Nieve” rappen. Als Afro-Venezolaner hat Apache seine eigenen Erfahrungen mit Polizeiwillkür und Rassismus gemacht – genau wie der ebenfalls venezolanische Rapper Akapellah, der auch eine Strophe beisteuert. Ihre Perspektiven fügen dem Song auch thematisch eine weitere Ebene hinzu. Ähnlich wie im Song „Tirando El Detonador“, wie der Song „Pulling The Pin“ vom originalen Album jetzt heißt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. tirando el detonador ft Lido Pimienta, Javier Arce, Iggor Cavalera - (Mas Aya x Nick Hook’s versión)

Der Sound geht unter die Haut, die Message bleibt haften

Lido Pimienta Im Song wird metaphorisch der Stift der Handgranate gezogen, um den Schmerz und die Wut über die Ungerechtigkeiten in einer kapitalistischen Gesellschaft rauszulassen. Im Original sorgt die Soul-Ikone Mavis Staples mit ihrer tiefen Stimme für Gravitas. Die kolumbianisch-kanadische Sängerin Lido Pimienta bringt dagegen eine ganz andere Dringlichkeit und Verzweiflung mit rein – und ihre Geschichte als Indigene, die in ihrer Musik oft Arme und Marginalisierte anspricht.

Aber auch ohne solche Fußnoten: Man kann sich einfach darüber freuen, wie gut Run The Jewels und ihren Gästen so ein paar lockere Grooves um die Hüfte stehen. Auch der Song „JU$T“ mit Pharrell Williams und Vorzeige-Wüterich Zack de la Rocha zeigt, dass die Message trotz sonniger, karibischer Rhythmen nicht verloren geht: „Look at all these slave masters posing on your dollar“ – von dieser Songzeile gehen die Sklavenhalter auf den Dollarscheinen natürlich auch nicht weg. Vielleicht fühlt sich für manche der Anblick aber ein bisschen leichter und erträglicher an.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Run The Jewels - JU$T ft. Pharrell Williams and Zack de la Rocha (Toy Selectah Remix)

Ein smarter, cooler & geschmackssicherer Move