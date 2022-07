“IS THIS FOR REAL?” Wie Koreatown Oddity eine Bewältigungsstrategie für den Wahnsinn der Welt geschaffen hat

Comedy Stand Up, experimenteller Hip-Hop, Mocumentary und Einblicke in das Hirn eines amerikanischen Multi-Talents. All das ballt sich auf dem Album “IS THIS FOR REAL?” von The Koreatown Oddity – und das in nur 24 Minuten Laufzeit. Der amerikanische Rapper Dominique Purdy liefert mit seinem neuen Album einen Einblick in die echten Gefühlslagen eines Rappers, spannend ist aber vor allem, wie er das macht.

Wie The Koreatown Oddity die Fesseln des Realen sprengt

Eigentlich ist Dominique Purdy – wie sein Künstlername schon andeutet – in der Koreatown von Los Angeles aufgewachsen. Doch schon im Intro des Albums, das wie der Auftakt einer Comedy Show wirkt, beichtet er uns, eigentlich ein Brite zu sein. Ob das nun der Wahrheit entspricht oder nicht, ist dabei nicht so wichtig. Sein vorheriges Album war noch sehr autobiographisch. Es ging vor allem um Ereignisse aus Purdys Kindheit in LA. Diesmal sprengt der Rapper die Fesseln des Realen. Und erringt damit Freiheiten, die man auch den von ihm selbst produzierten Beats anhören kann.

Die sind voller obskurer Puzzle-Teile, manchmal jazzig und manchmal auch an Industrial angelehnt. Vieles wirkt wie auf einem Bad Trip, aus dem man aber auf keinen Fall entfliehen will. So wie beim Opening Track “FUNDRAZORS“ mit seinen manischen Orgelakkorden bei voll aufgedrehtem Reverb.

Komödiantische Einblicke in unkonventionellen Songs

Die Lieder auf “IS THIS FOR REAL?” stören immer wieder - und das sollen sie auch. Nach vielen Tracks gibt es komödiantische Einschübe. Da interagiert Purdy dann mit fiktiven Fans oder erzählt in einer Talkshow, wie er sich in einem Fast Food Lokal einen LA-Akzent antrainiert hat, um mehr Street-Credibility zu bekommen.

Das ist nicht gerade Easy Listening oder förderlich für Spotify Klicks. Purdy ist das aber erfrischend egal. Kaum ein Stück ist länger als zwei Minuten und doch steckt in Purdys Musik mehr Kreativität, mehr Mut und mehr Wahrheit als in jedem Klickhit mit Millionen Streams. Im Titeltrack “IS THIS FOR REAL?” reflektiert Purdy die Tode seiner schwarzen Mitmenschen durch Polizeigewalt. In “History Tension” beschreibt er die systematische Unsichtbarkeit der schwarzen Geschichte und setzt dieses auf den Menschen lastende Gewicht mit einer dauerhaften Panikattacke gleich.

Musik für den Wahnsinn der Welt

Purdy lässt uns dabei die bittere Realität in einer ganz eigenen Perspektive sehen. Und uns teilhaben an der ganz eigenen Absurdität. So ist der durchweg düstere Track “HELLLOOO” zunächst ein einziger von mechanischen Klängen untermalter Hilfeschrei ins Leere, um dann ausgerechnet von einem Reptiloiden erhört zu werden.