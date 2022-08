"Pre Pleasure" Warum die australische Songwriterin Julia Jacklin Expertin für Trennungsschmerz ist

"Wir haben für Prinzessin Diana gebetet und den Jesus Christ Superstar-Soundtrack angehört, sitzen Rücken an Rücken und werden es nie ablegen", singt Julia Jacklin im ersten Stück ihrer neuen Platte "Lydia Wears A Cross". Ein Lied über ein sieben Jahre altes Mädchen, das eine katholische Schule besucht und sich schwört, das Kreuz nie abzunehmen, das an einer Kette um ihren Hals hängt. Es geht um das Hinterfragen von Religionen und darum, "herauszufinden, wo es lang geht", wie die Australierin sagt. Das Video dazu wurde auf einem Leuchturm aufgenommen.

Wie lange halten die zu einem, die einen lieben?

Die Echos ihrer Heimatstadt würden sie verfolgen, singt sie dann im zweiten Stück. Julia Margaret Jacklin stammt aus den Blue Mountains im Hinterland von Sydney. Das Lied "Love, try not to let go" stellt die Frage, ob die Geliebten auch dann zu einem halten, wenn man wieder abzudriften droht, dann, "wenn man die Stimme verliert und Stille aufkommt." Wieder sehr schön instrumentiert von ihr und den Musikern ihrer Wahl: Ben und Will von der kanadischen Band The Weather Station sowie Produzent Marcus Paquin, der auch schon mit Interpol arbeitete.

"I was Neon" dürfte aber der Hit der Platte werden: er rockt wie kein anderer Song auf "Pre Pleasure", handelt aber von maximaler Verletzlichkeit. Jacklin singt, dass sie weich war bei der Berührung, regelrecht aufgeschnitten, und dass sie viel durchgelassen hat. Die Folge: Sie macht zu und hat Angst davor, dass sie nicht mehr loslassen kann, stellt sich die Frage, ob sie sich nicht mehr verlieren kann. Ein Stück, bei dem man merkt, dass die Lehrerstochter in ihrem Gesangsunterricht gern Songs von Avril Lavigne oder Evanescence coverte.

Julia Jacklins Weg als Songwriterin

Ihre Familie konnte sich nie vorstellen, dass Julia von der Musik leben könnte. Als sie vor zehn Jahren die Band Salta mit einer Freundin gründete, jobbte Julia nebenher in einer Fabrik. Eine zweite Band, Phantastic Ferniture, entstand, doch immer öfter trat sie auch solo auf – als Support Act von First Aid Kit oder beim "South by Southwest Festival" in Texas. Ihr erstes Album wurde von der Neuseeländerin Aldous Huxley beeinflusst. Das zweite, "Crushing", vom Courtney Barnett-Produzenten Burke Reid aufgenommen. Der Hit daraus, "Head Alone", war die Nummer eins der Zündfunk Top Traxx im März 2019.

"Ich will nicht immer von allen berührt werden", singt Jacklin auch über die Schattenseiten des Tourens. Wir sind gespannt, ob sie mit ihrer neuen Platte, unserem ersten Album der Woche von ihr, wieder einen Top Track des Monats bei uns landen wird. Einer ihrer schönsten neuen Songs hebt sie sich für ganz zu Schluss auf. Bei "End of a Friendship" hört man besonders eindrucksvoll die Streicher, die Owen Pallett für sie schrieb, der Arcade Fire-Arrangeur, der in Prag von einem Orchester aufnehmen ließ.

Generationsprobleme und eine Mutter-Tochter-Beziehung