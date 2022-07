"Jazz Codes": Aktivistin und Jazz-Artistin Moor Mother hat für mich eines der Alben des Jahres geliefert

Längst ist sie eine zentrale Figur der afro-amerikanischen Jazz- und Underground-Community. Camae Ayewa, so heißt Moor Mother bürgerlich, ist überall auf der Welt unterwegs. Und äußerst vielseitig: das erste Stück ihres neuen Albums "Jazz Codes" hat sie mit der Harfinistin Mary Lattimore und Black Quantum Futurism aufgenommen. So nennt sie ihr Kunst-Kollektiv mit Rasheeda Phillips.

Plädoyer für einen neuen Afro-Futurismus

Der Song-Titel "Black Quantum Futurism" sagt es: Hier soll Kunst mit Technik zu einem neuen Afro-Futurismus verschmelzen. "Black Quantum Futurism" war auch das Motto des Auftritts von Moor Mother bei der aktuellen Documenta in Kassel. Und die Beiden interessieren sich tatsächlich für Quantenphysik: Sie erhielten eine dreimonatige Residency am Forschungszentrum Cern, dem berühmten Teilchenbeschleuniger in der Schweiz.

Im Song "Rap Jasm" singt sie vom "Boxring des Lebens, in dem du immer getroffen werden kannst" und spielt auf den 90er-Rap-Hit "Ms Jackson" von OutKast an. Moor Mother sagt von sich, dass sie den "black girl blues" hat und "project housing bop & black ghost songs" schreibt. Musik für die Sozialwohnungen, Jazz voller schwarzer Geisterlieder.

Moor Mother und der musikalische Underground von Philadelphia

"Halte dieses Chaos-Gedicht in deinem Schoss und hebe es hoch, ich bin noch todmüde", spricht sie in "Barely Woke", dem Drum'n'Bass-artigen Stück von Moor Mother, das in unseren Juli Top Tracks platziert war. Meist rollt sie zu den Beats ihren Poetry-Teppich aus. Klassischen Rap oder Gesang gibt es von ihr hier wenig zu hören. Lieber jagt sie ihre Stimme durchs Effektgerät, damit sie dann wie die Erzählerin, wie eine Kommentatorin wirkt – die Stücke bekommen so etwas Hörspiel-artiges. Eine ziemlich magische Soul-Collage.

Moor Mother stammt aus Philadelphia, wo sie mithalf, den musikalischen Underground zu organisieren und sich als eine Stimme dieser Szene zu etablieren. In Chicago darf sie auf beim legendären und altehrwürdigen Art Ensemble mittun. Dann folgte sie dem Ruf der University of Southern California nach Los Angeles, dort hat sie nun an der Thornton School of Music die Stelle einer Assistenz-Professorin inne. Es ist die Mischung, die sie zu einer so interessanten und wichtigen Figur macht: Gelehrte, Aktivistin und Artistin. Und sie gibt auf Platte das Jazz-Medium: allein im Stück "Evening" ruft sie die Geister von Albert Ayler, Billie Holiday und Miles Davis an.

Moor Mother beschimpft Weiße auf Konzerten in München

Moor Mother betrachtet die Dinge gern aus ihrer, aus der afroamerikanischen Position. Bei ihren Konzerten in München, in der Milla und in den Kammerspielen, war sie konfrontativ, vorwurfsvoll und beschimpfte die meist weißen Zuhörer*innen, so dass ihr ein Teil des Publikums den Raum verlies. Sie hinterfragt das Essentielle, Macht und Rassismus. Das letzte Album hieß "Black Encyclopedia of Air". Diesmal atmet sie Sound und untersucht die Bestandteile des Jazz, verwebt ihn mit Blues, Soul und Poetry und erinnert an US-Jazz- und Blues-Artists wie Mary Lou Williams und Woody Shaw. Dem auch ein eigenes Stück gewidmet ist.

Texte zu Ehren von afroamerikanischen Künstler*innen

Die Texte auf "Jazz Codes" entstammen dem gleichnamigen Buch – einer Sammlung von Gedichten, die zu Ehren von in Vergessenheit geratenen afroamerikanischen Künstler*innen verfasst wurden. Die Loops kommen vom schwedischen Produzenten Olaf Melander. Die Stücke sollten eigentlich eine CD ergeben, die die Veröffentlichung des "Jazz Codes" Buchs begleitet - und wurden nun ein eigenständiges Werk.