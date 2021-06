"Home Video" Lucy Dacus: "Ich bin jetzt bereit, die Leute auch mal zu schocken"

Um es gleich vorweg zu sagen: Die amerikanische Songwriterin Lucy Dacus ist keine, die die eigene Vergangenheit komplett romantisiert. Sie sagt zwar: „Nostalgie ist ein großartiges Gefühl – die Alternative wäre, Angst vor der Vergangenheit zu haben.“ Und schlussfolgert: „Ist es nicht ein Geschenk, wenn man nostalgisch sein kann?“

Und, ja, ihr neues Album „Home Video“ ist eine Reise in ihre Kindheit und Jugend in Richmond, Virginia. Eine bittersüße. Aber das Album ist auch eine Art Abgleich mit trügerischen Erinnerungen. Das geht schon los mit ihren Eltern, die haufenweise Videos von ihr gemacht haben, als sie klein war, also „Home Videos“.

„Ich mochte die Idee, mein eigenes Homevideo zu machen“

„Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich wirklich an etwas erinnere – oder nur an die Video-Version davon“, sagt Dacus im Interview. „Ich mochte die Idee, mein eigenes Homevideo zu machen. Damit ich es bin, die ihr Leben nacherzählt.“ Und wie uns Lucy Dacus auf ihrem Album in ihr Leben führt, das ist so großartig erzählt, so spannend, witzig und berührend, dass es für zehn Coming-of-Age Filme reichen würde.

Zum Beispiel nimmt uns die zutiefst christlich Erzogene auf dem Song „VBS“ mit in die Bibelferien. VBS, das steht für Vacation Bible School.

„Die Vacation Bible School war immer das Event des Jahres“, erinnert sich Dacus. Sie hat fast all ihre Ferien im christlichen Ferienlager verbracht – eine schöne Erinnerung: „Man ist weg von den Eltern, was vor allem für Kirchenkinder etwas Besonderes ist. Deren Eltern sind oft richtige Helikopter-Eltern und erdrücken einen richtig.“ Die Ferienlager hätten auf die Eltern gut, sicher und gottesfürchtig gewirkt. Falsch gedacht, erzählt Dacus: „Die Kids haben Drogen eingeschleust, wir haben rumgemacht und, ja, auch ich hab da meinen ersten Freund kennengelernt. Der war der ultimative Stoner und hat Slayer geliebt.“

Spannung, dass man die Luft anhalten möchte

Eine Erinnerung an ihren Slayer-liebenden Ex-Freund ist auch im Song „VBS“ zu hören: Gitarrengewitter als Hommage an die Metal-Band. Allein solche Momente machen das Album schon zu einem der besten des Jahres. Musikalisch ist es nicht mehr so folk-rockig wie die beiden Vorgängeralben, sondern überraschend poppig, mit perfekten Melodien. Zum ersten Mal hat Lucy Dacus ihr Album co-produziert, hat alle ihre Ideen umgesetzt.

Ein Song auf dem Album sticht dabei ganz besonders heraus: „Thumbs“ ist fast a cappella gehalten. Nur ein bedrohlicher Wind weht durch den Song. Er hat jedes Mal aufs Neue eine derartige Intensität und Spannung, dass man die Luft anhalten möchte. Lucy Dacus beschreibt, wie sie eine Freundin begleitet, die nach langer Zeit ihren Vater wiedertrifft. Der muss offenbar solch ein Scheusal sein, dass Lucy ihrer Freundin sagt: „I would kill him if you let me, I would kill him quick and easy“ – sie würde ihn für sie umbringen.

Über „Thumbs“ sagt Dacus: „Ich war selbst geschockt, als ich die Worte das erste Mal laut ausgesprochen habe.“ Sie habe lange überlegt, ob sie das wirklich singen solle. „Normalerweise bin ich eher der Typ, der Menschen in seine Musik einlädt, auf eine warme, verständnisvolle Art und Weise“, erklärt sie. Sie sei gerne sanft. Und dieser Song sei natürlich alles andere als sanft. Doch sie habe mittlerweile das Gefühl, auch solche Dinge, auch Gewagtes sagen zu dürfen: „Die Welt geht davon nicht gleich unter“, so Dacus. „Es war jetzt nicht direkt meine Absicht, aber ich bin jetzt bereit, die Leute auch mal zu schocken.“

Die meiste Zeit aber umarmt uns Lucy Dacus mit ihrer Musik. Und wenn gegen Ende des Albums dann noch ihre Kolleginnen Phoebe Bridgers und Julien Baker, mit denen sie die Band boygenius bildet, in den Harmoniegesang mit einstimmen, ist man kurzzeitig wieder vollends versöhnt mit der Welt. Vielleicht aber auch einfach nur nostalgisch.