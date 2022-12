"No Thank You": Little Simz haut ein Überraschungsalbum raus - und es ist eine reine Abrechnung

Nach ihrem ausverkauften Konzert in München hat UK-Rapperin Little Simz ein Überraschungsalbum veröffentlicht. "No Thank You" bietet zehn Tracks voller hochaktueller politischer Botschaften - produziert von einem alten Weggefährten.

Überraschend, dass es überhaupt daherkam. Aber ein besonders langes Album beschert uns Little Simz nicht. „No Thank You“ dauert 50 Minuten. Aber die zehn Tracks haben es in sich. Denn die 28-Jährige geht voll in den Infight: Mit der Blutsauger-Industrie, den Strapazen, die der Ruhm so oft mit sich bringt und mit dem allgegenwärtigen Rassismus und Sexismus.

„Ich weigere mich, auf einem Sklavenschiff zu bleiben“

„Wie kann ich Schulter an Schulter mit den Feinden stehen und nicht bei meinen Leuten? So bleibe ich vernarbt und gekränkt zurück“, rappt Simz auf „Angel“, dem ersten Song des Albums. Es kann kein Zufall sein, dass die Rapperin jetzt solche Töne anschlägt. Hat sie zu viel Beifall von der falschen Seite bekommen? Im Oktober 2022 nimmt Little Simz den Mercury Prize entgegen. Für ihr hochgelobtes Album „Sometimes I Might Be Introvert“ aus dem Jahr 2021. Im Zündfunk übrigens Album des Jahres.

Doch als sie den renommierten Preis gewinnt, tuschelt die Musikindustrie. Denn Little Simz ist alleine. Sie hatte sich vorher von ihrem langjährigen Manager Rob Swerdlow getrennt, der sie acht Jahre auf ihrem Weg nach oben begleitete. Dann der Bruch. Warum, das lässt uns Simz auf „No Thank You“ nur erahnen. Im Track “Silhouette” rappt sie etwa: „Ihr wisst, wie das hier läuft. Deren größte Angst ist, dass ich das ohne sie schaffe. Diese Typen wollen die Lorbeeren für etwas einheimsen, das ihnen nie gehört hat.“ Und im Track „Angel”: „Ich weigere mich, auf einem Sklavenschiff zu bleiben. Nehmt eure Master und verringert eure Löhne“

Little Simz emanzipiert sich von toxischen Menschen und dem Major Label

Pow. Little Simz zeigt der Fremdbestimmung den Mittelfinger. Und emanzipiert sich. Von toxischen Menschen, von den Krallen des Ruhms und von ihrem Major-Label-Deal. „No Thank You" erscheint nicht wie die letzten zwei Releases bei Sony, sondern bei Forever Living Originals. Dort, wo die so tolle wie mysteriöse Band SAULT den Soundtrack der Black Lives Matter Bewegung geschmiedet hat. Forever Living Originals ist das Label von Sault-Erfinder Inflo, er ist auch langjähriger Weggefährte und Produzent von Little Simz.

Inflo war auch wieder bei „No Thank You“ am Werk. Er bettet den Rap der Londonerin ein in schlanke Beats, in soulige Zwischengesänge von Sault-Sängerin Cleo Sol und in melancholische RnB-Harmonien. Unaufgeregt, aber trotzdem klar und prägnant. Das ist der Vibe. Little Simz’ eigene Interpretation von Punkrock. Trotzig spricht sie über die Strapazen des Künstlerseins, persifliert die Seelenlosigkeit vieler Akteure in der Industrie und sinniert über den alles einnehmenden Nebel des Kapitalismus. Trotzdem wirkt sie dabei kontrolliert und, ja, gereift. So, als würde sie längst in Frieden auf der anderen Seite des Grabens sitzen und das Geschehene lediglich kommentieren. Ich bin raus. Spielt ihr nur weiter euer Spiel. Aber nicht mit mir.

Nein, Danke, Moloch Musikindustrie