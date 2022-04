"Watch My Moves" Kurt Vile entdeckt den Jazz und bleibt doch unser Lieblings-Slacker

Kurt Vile sitzt in Unterwäsche im Übungsraum und kommt langsam runter. So die Szene im Song "Flyin (Like A Fast Train)". Er singt: "Ich fühle mich wie ein Schnellzug, muss erstmal in meinen Bahnhof einlaufen". Aber er erzählt dabei nicht von Reise- oder Tour-Stress, sondern vom Acid-Flashback, fliegenden Untertassen und schönen Drachen. Außerdem weiß Kurt Vile auch wie er diesen Trip los wird: er geht einmal um den Block und kommt dann singend zurück nach Hause.

Zuhause bei renommiertem Jazz-Label Verve

Ultra-relaxt bei inhaltlicher Anspannung auch der Song "Like Exploding Stones". Kurt Vile singt, dass seine Gedanken in seinem Schädel wie "Flipper-Automaten-Wahnsinn" reisen, und dass sich der Schmerz in seinem Hirn wie "explodierende Steine" anfühlt. Aber man weiß nicht genau, ob man es ihm glauben kann. Denn im Text heißt es, dass er nur Spass macht und "spielt". Aber auch, dass er von einer Zeit träumt, in der sich "alles reimte", in der er "cool, ruhig" und bei sich war.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kurt Vile - Flyin (like a fast train)

Viles neunte Platte ist seine erste für das renommierte Jazz-Label Verve. Im vergangenen Jahr hatte ihn die New Yorker Plattenfirma neben vielen Indie-Größen auserwählt, ein Stück der Cover-Platte "I'll Be Your Mirror" einzuspielen. So heißt die Tribute-Compilation zur ersten Velvet Underground LP, einer der großen Schätze aus dem Archiv von Verve. Nun sitzt er an der Quelle und erzählt im Interview: "Ich höre mir die ganze Zeit Jazz-Platten an. Ich mag die Idee, eine andere Welt anzuzapfen. Es ist cool mit The Velvet Underground und John und Alice Coltrane 'verwandt' zu sein."

Auf dem Album sind viele Freundinnen zu hören

Aufgenommen hat Kurt Vile das Album in Philadelphia in seinem Studio, das er mit seinem Kumpel aufgebaut hat. Zu hören sind auch FreundInnen aus anderen Bands wie Hot Chip, Sun Ra Arkestra oder der Drummerin von Courtney Barnett, mit der er das Album "Lotta Sea Lice" aufnahm und 2017 nicht nur bei uns hoch in den Jahres-Charts landete. Ein Duett mit Damen-Stimme gibts auch hier: beim Stück "Jesus On A Wire" spielt Cate Le Bon Klavier und singt mit.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kurt Vile: NPR Music Tiny Desk Concert

Kurt Vile ballert seine Songs nicht voll, er versucht den Moment zu schätzen und die Pausen zu achten. Seine "Ausbruchsarmut", also die musikalische Zurückgenommenheit, ruft auch Spötter auf den Plan. "Der schläft in seinem eigenen Gesicht ein", hieß es einmal in einem Magazin über ihn. Wenn es ihm zu stressig wird wie damals als Gitarrist der immer größer werdenden Band seines Kumpels Adam Granduciel, bei The War On Drugs, kann er sich aber immernoch aufs Wesentliche konzentrieren und einfach aussteigen. Granduciel und Vile blieben Freunde, Granduciel spielt immer wieder in Viles Tour-Band The Violators mit, die auch am Album mitwirkten.

Synonym für den Slacker-Sound

Mit "Wages of Sin" ist auch ein Cover eines weniger bekannten Bruce Springsteen- Songs auf "Watch My Moves". Vile, der als letztes von zehn Kindern aufwuchs, ist inzwischen 42 und hat zwei Töchter. Er wird gefragt, wenn es große Namen mit Covers zu Ehren gilt - wie Grateful Dead oder John Prine. Ohne dass die Verbeugung zu traditionell geraten würde.