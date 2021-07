"Agor" Der Soundtüftler Koreless schraubt bis es perfekt ist - gerne auch mal zehn Jahre

Lewis Roberts alias Koreless ist ein Bilderbuch-Nerd, der sich wochenlang nur einem Sound widmen kann, wenn das Ergebnis noch nicht seiner Vorstellung entspricht: „Ich war ziemlich geflasht, wie sehr die Leute auf ‚Yugan‘ abfuhren, wie sie alle meine Tracks mochten. Oh mein Gott, die wollen das wirklich alle hören? Also begann ich, mich extrem unter Druck zu setzen, um so etwas wie ein Meisterwerk nachzulegen. Deswegen verschwand ich für Jahre und arbeitete wie ein Irrer“, so Roberts im Zündfunk-Interview. Spätestens 2013, nach seiner dritten EP „Yugan“, hatte ihn die Elektronik-Szene auf dem Zettel.

Post-Rave-Blues

Die frühen Tracks atmen denselben Post-Rave-Blues, wie wir ihn von Burial kennen. Roberts Hang zum Perfektionismus wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Aufgewachsen ist der 30-Jährige in einem kleinen Ort an der walisischen Küste, wo die Natur so mächtig erscheint und der Mensch ehrfürchtig und bescheiden. Das Interview findet zufällig an einem Tag statt, an dem er sich auf einem seiner seltenen Heimatbesuche in seinem Elternhaus befindet. „Das ist schon ein besonderer Ort hier, sehr episch mit diesen beeindruckenden Bergen. Aber wenn du hier lebst, wirkt alles so bescheiden. Meine Freunde hier verlassen nie das Haus, die benehmen sich wie Hobbits. Melancholie ist hier tief verankert, aber da ist auch dieses ständige Drama im Hintergrund. Und so klingt mein Album: Episch, ich gehe gerne immer wieder in die Vollen – aber da ist auch diese sanfte, schüchterne Melancholie als Kontrast. Und egal, was ich musikalisch anstelle, ich werde immer wieder in diese Richtung getrieben. Meine Hände greifen wie automatisch nach diesen Akkorden“, so Roberts.