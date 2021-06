"Peace or Love" Immer noch leise - die Kings Of Convenience machen wieder einmal die richtige Musik zur Zeit

In einer Zeit, in der die Debatten immer hitziger und brutaler werden, kommt das Comeback-Album der Kings Of Convenience zur rechten Zeit. Mit „Peace or Love“ bringen Erlend Øye und Eirik Glambek Bøe nach zwölf Jahren wieder ein gemeinsames Album heraus, das nahtlos an Werke wie „Quiet is the new Loud“ anknüpft. Unser Album der Woche.

Wenn sich einstmals berühmte Bands wieder zusammentun, entsteht gerne der Verdacht: Die brauchen das Geld! Denn erst wenn Solo-, Neben- oder andere Folgeprojekte vielleicht doch nicht so erfolgreich verlaufen sind wie geplant, besinnen sich manche auf die guten, alten Zeiten, wo der Rubel noch so schön gerollt ist. Eirik Glambek Bøe von den Kings Of Convenience widerspricht im Interview diesem Verdacht aber voll und ganz: „Wir haben eigentlich nie aufgehört, zusammen zu arbeiten. Langweilige Antwort, aber es ist die Wahrheit. Klar, ich könnte jetzt flunkern und dir erzählen, wie dramatisch unsere Trennung war, wie wir dann irgendwann festgestellt haben, dass wir unser gemeinsames Projekt vermissen. Aber es stimmt einfach nicht. Seit 2009 haben wir mehr oder weniger in jedem Jahr was zusammengemacht.“

Und tatsächlich klingt „Peace and Love“ so, als ob die Kings Of Convenience nie weg gewesen wären. Bøe und sein Partner Erlend Øye harmonieren wie eh und je, ihre akustischen Gitarren verschmelzen zu einem sehr organischen Sound. Wenn sich etwas verändert hat, dann höchstens die Tatsache, dass die Kings inzwischen weniger nach Simon and Garfunkel klingen und mehr nach Bossa Nova – so wie ihn João Gilberto und Antônio Carlos Jobim in Rio Anfang der 60er gespielt und weltberühmt gemacht haben.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kings Of Convenience - Rocky Trail

Schuld war nur der Bossa Nova

Tatsächlich geht der Bossa Nova-Einfluss auf Eirik Bøe zurück, der Erlend Øye erst auf die Musik Brasiliens aufmerksam gemacht hat. „Das mögen wir sehr gerne, dieses Gefühl zwischen traurig und glücklich zu pendeln. Dieser Kontrast zwischen fröhliche Melodien, aber gleichzeitig geht es um gebrochene Herzen und zerplatzte Träume, das ist typisch für den Bossa Nova, das hat uns inspiriert. João Gilberto war als Gitarrist für mich sowieso total wichtig. Durch ihn wurde mir erst klar, dass du für rhythmische Musik nicht immer ein Schlagzeug brauchst.“

Auf zwei Songs singt die Kanadierin Leslie Feist mit. Und sie fügt sich perfekt ein in diesen melancholischen, immer ziemlich cleveren Song-Zyklus. In „Catholic Country“ geht es um die Liebe zu Italien, also um die Wahlheimat von Erlend Øye, der ja seit einiger Zeit auf Sizilien lebt, während Bøe nach wie vor im norwegisch-protestantischen Bergen zuhause ist. Aber die Musik der Kings Of Convenience ist ja ohnehin universell und inhaltlich sehr modern.

Von wegen Love and Peace

Der Titel des Albums „Peace or Love“ wiederspricht der Love-and-Peace-Ideologie der Hippies. Daran glaubt Erlend Øye einfach nicht, erzählt er im Zündfunk-Interview: „Liebe ist etwas, das man als etwas sehr Starkes empfindet. Und wenn man stark fühlt, dann kann man eben auch leicht verletzt werden. Und dann ist es vorbei mit dem Frieden. Aber wenn du in deinem Leben Frieden hast, dann hat man vielleicht keine sehr starken Gefühle, spürt keine Liebe. Der Titel unseres Albums möchte nur einen Anstoß geben: Lass uns doch darüber reden!“