"Violet Drive" Diese Band macht Musik, so schwül wie eine David-Lynch-Szene

Hypnotische Grooves mit Flüsterstimme. Verliebtsein liegt in der Luft. Vom Nachthimmel tanzt ein Zauberstaub herab: Mit einem magisch anmutenden Song beginnt die neue Platte von Kerala Dust. "Moonbeam, Midnight, Howl" versetzt einen in emotional aufgeladene Vollmond-Stimmung. Edmund Kenny, der Sänger und Kopf der Band, singt davon, dass er sich ganz vorsichtig fallen lässt. In eine weiche Gefühlswolke. Er traut es sich kaum auszusprechen, aber: er ist verliebt. Und außenrum wirkt alles wie Filmkulisse.

Kerala Dust haben ein Gefühl für den richtigen Moment. Die Musiker lernten sich 2015 in London kennen – sie lebten alle im gleichen Haus. Nach einem gemeinsamen Rum-Jammen in der Wohnung des Sängers funkte es. Ihre erste Single kam 2017 bei Laut & Luise raus, einem kleinen deutschen Label.

Ein indischer Arzt inspirierte den Bandnamen

Kerala Dust sind Reisende. Sänger Ed war ein paar Monate im Himalaya unterwegs. Dort traf er auf einen Arzt aus dem indischen Bundesstaat Kerala. Daher der Name. Nun sind die Bandmitglieder in Berlin und Zürich gelandet, und verorten sich musikalisch zwischen dem dunklen Elektronik-Sound von Darkside – dem Duo um Nicolas Jaar – und Dope Lemon – dem lässigen Veranda-Pop von Angus Stone, bekannt durch sein Geschwister-Duo Angus & Julia Stone. Der Sound des Trios klingt hypnotisch, fast meditativ – was vom Techno kommt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kerala Dust - Moonbeam, Midnight, Howl (Official Video)

„Als ich noch in London in Techno-Clubs ging – wie Fabric oder das winzige Corsica Studios – erlebte ich endlose Nächte. Die Musik hat einen regelrecht eingesogen”, sagt Edmund Kenny. “Die sich ewig wiederholenden Rhythmen wurden auch zu unserer Philosophie. Je mehr etwas wiederholt wird, desto mehr kann es sich mit Bedeutung aufladen. Und obwohl wir uns musikalisch verändert haben: dieses Gespür für hypnotische, fast meditative Grooves ist uns geblieben“.

Vom amerikanischen Westen nach Europa

Sie haben den Brexit, schlechtes Essen und ebensolches Wetter hinter sich gelassen, wie Ed sagt. Und in Berlin schnell Anschluss gefunden. Ein Licht-Jockey aus dem Berghain Club begleitet sie inzwischen live – ebenso ein Drummer aus der Stadt. Bald sind sie mit der neuen Platte auf Tour. "Violet Drive" heißt sie und hat viel mit ihrer Vorliebe für Filme zu tun. “'Violet Drive' ist angelegt, als ob es ein Soundtrack wäre”, sagt Sänger Ed. Der Film "Mulholland Drive" von David Lynch und die Musik von The Velvet Underground seien große Inspirationen gewesen. “Bei uns ist es so, dass wir viele Filme gucken und uns fragen: 'was für einen Film würde unser nächstes Album abgeben?' Das beeinflusst dann auch die Sounds, die wir spielen. Und wir überlegen uns auch: aus welchem Land kommt der Film, den unsere Platte darstellt? Die erste Platte spielte im amerikanischen Westen, die Neue in Europa. Die Vorstellung, dass unsere Alben Soundtracks sind, steht also immer voran“. erzählt Ed Kenny.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kerala Dust - Violet Drive (Official Video)