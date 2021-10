"Fun House" Meg Duffy hat als Hand Habits ein sensibles Identitäts- und Queerness-Manifest geschaffen

Meg Duffy alias „Hand Habits“ macht Songs, die tief verwurzelt sind in der amerikanischen Folkrock-Tradition. Auf dem dritten Album „Fun House“ klingt Duffy manchmal nach Stevie Nicks, aber noch häufiger nach Neil Young in seiner besten Phase. Trotzdem ist dies ein sehr modernes Album, was an den großartigen Texten liegt, die heutige Identitäts- und Beziehungsprobleme reflektieren. Unser Album der Woche.

Meg Duffy war 2019 in München auf der Bühne der Münchner Kammerspiele zu sehen, im Vorprogramm von Angel Olson. Damals hat er*sie uns ein Interview gegeben, aus dem wir heute zitieren wollen. Meg Duffy alias Hand Habits, so heißt das Soloprojekt nennt, ist non-binär, möchte also weder als Mann noch als Frau bezeichnet werden: „Non-binär zu sein, gibt mir die Freiheit, mit meiner Geschlechtsidentität zu spielen, meine männliche Seite zu betonen, ohne mich gleich als Trans-Mann oder ähnliches zu erklären. Ich bin noch nicht so weit, mich festzulegen. Wahrscheinlich ändert sich das irgendwann, keine Ahnung“, erzählt Duffy.

Inzwischen singt Meg Duffy auf „Aquamarine“, der Single des Albums: „Ich habe mich daran gewöhnt, auf der anderen Seite der Wahrheit zu stehen. Wer bin ich? Wer bin ich nur?“ - was wohl heißt: Meg ist sich ihrer Genderidentität noch immer nicht sicher. Aber er*sie findet es gut und richtig, dass sich heute niemand mehr zwischen Männlich und Weiblich entscheiden muss: „Dass es ‚non-binär‘ inzwischen als Adjektiv und als Eigenschaft gibt, hilft allen Leuten, die ihr Geschlecht in Frage stellen. Sie können sich so besser damit fühlen, nicht sicher zu sein, ob sie in den richtigen Körper hineingeboren wurden. Und der Begriff hilft auch dabei, die starren Grenzen zwischen Mann und Frau und die damit verbundenen Machtstrukturen zu beseitigen.“

Lege deinen Schmerz ab

„Lege deinen Schmerz hier ab, fordert sie mich auf“, singt Meg Duffy in „Concrete and Feathers“, „aber“, so singt sie weiter, „dazu bin ich noch nicht bereit“. Das Leiden geht also weiter, der Zweifel um die eigene Identität. Das mag auch mit dem Lockdown zu tun haben, unter dessen Vorzeichen dieses Album entstanden ist. Denn es gab in den letzten Jahren viel weniger Gelegenheit, unter Leute zu gehen und sich in Gesellschaft auszuprobieren,

Musikalisch jedoch scheint sich Meg Duffy schon seit Jahren gefunden zu haben. Oft wird „Hand Habits“ mit Adrienne Lenker und ihrer Band „Big Thief“ verglichen, aber auf „Fun House“ klingt sie sehr oft nach Neil Young in seiner besten Phase, also den frühen 70ern. Und manches hier erinnert auch an die Songs, die Stevie Nicks einst für Fleetwood Mac geschrieben hat.

Vorbild für Jüngere