„Anadolu ejderi“: Gaye Su Akyol kämpft mit Discosounds gegen die Repressionen in ihrer Heimat Türkei

Persönliche Musik mit unterschwelligen und dennoch eindeutigen Botschaften

In der Zeit nach dem Militärputsch 1980 wurden in der Türkei 650.000 Menschen festgenommen, darunter auch Selda Bağcan. Die populäre türkische Sängerin musste wegen ihrer Lieder für fünf Monate ins Gefängnis, ihre Songs waren 20 Jahre lang in der Türkei verboten. Gaye Su Akyol bezieht sich in Interviews und auch in ihrer Musik selbst immer wieder auf die Protesthaltung von Selda Bağcan.

Geprägt von innerhalb und außerhalb der Türkei

Vergangenheit und Gegenwart der Türkei vereinen sich auf diesem Album, genauso wie traditionelle türkische Instrumente auf Gitarre, Bass und Schlagzeug treffen. Ein waghalsiger Clash von Genres, Kulturen und Zeiten, der aber erstaunlich gut funktioniert. Mal denkt man an die Black Keys und ihre Bratz-Gitarren, mal an Janelle Monae und ihre klare Positionierung für Frauenrechte und die LGBTQ-Community. Die Assoziationen sind so bunt, so schillernd, so divers wie Gaye Su Akyol selbst. Diese Musikerin ist nicht nur für die türkische LGBTQ-Community ein Geschenk - so frei, so furchtlos und gut klingen aktuell nur wenige Musiker*innen.