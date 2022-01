"Bloodline"-EP Dieses Soul-Trio ist noch ein Geheimtipp - Elton John bis The Notwist können sich auf Gabriels einigen

Diese Stimme! Diese Stimmung! Diese Gänsehaut! Es ist die Art von Ergriffenheit, wie ich sie zum Beispiel beim ersten Mal Hören von Portishead hatte. Dieses Mal kommt der sanfte Schauer von einer männlichen Stimme: Jacob Lusk heißt der Afroamerikaner und Sänger von Gabriels, einem Trio, das sich in Los Angeles gefunden hat. Und der Track, der mir Schauer beschert, "Innocence" ist ein formidabler Einstieg in ihre neue EP.

Von "American Idol" zum heißesten Soul-Newcomer

"Innocence" ist zeitlos – am ehesten denkt man vielleicht an alten Big Band-Sound, an große, pompöse Fernseh-Shows der 50er. Im TV begann auch die Karriere von Gabriels-Sänger Jacob Lusk. Er war Teilnehmer von American Idol. Im Jahr 2011 trat er bei der Casting Show auf – in der Jury saßen damals J-Lo und Steven Tyler. Der Aerosmith-Sänger war völlig platt von Jacobs Stimme und jubelte etwas pathetisch von einer "Göttliche Einmischung" und dass er sich geehrt fühlt, in der Jury vor Jacob zu sitzen. Zitat: "Ich muss heulen, wenn ich dich singen höre."