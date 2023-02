"An den Alptraum" Charlotte Brandi hat ein Album ohne Männer aufgenommen - aus Gründen

So erhaben hat sich noch kein Schlag in die Magengrube angefühlt und angehört. Mit dem A-cappella-Stück „Der Ekel“ beginnt Charlotte Brandis neues Album „An den Alptraum“. Inspiriert wurden die Songs von tatsächlichen Albträumen, die die Berliner Musikerin in letzter Zeit hatte. Unter anderem, erzählt sie im Zündfunk-Interview vom Albtraum-Klassiker Schule: “Auf dem Schulhof gab es so einen Pulk von Jungs, die haben so mit dem Finger auch nicht gezeigt und immer gesagt, du bist eklig, Charlotte, du bist eklig. Und dann bin ich aufgewacht und dachte: wie originell. Vor allem in meiner Pubertät hatte ich voll Schiss, dass die mich eklig oder abstoßend oder scheiße finden und war sehr abhängig von dem Urteil von Jungs und Männern.”

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Charlotte Brandi - FRAU (official video)

Das mit der Abhängigkeit vom Urteil der Männer hat sich geändert. Und Frauenfeindlichkeit lernt man auch irgendwann zu entlarven. Mit Ende 30 und so einigen Jahren Erfahrung im männlich dominierten Musikbusiness, hat Charlotte Brandi keine Lust mehr auf Kompromisse. In jeder Hinsicht. Warum also nicht ein Pop-Album mit einem Chor im gregorianischen Stil aufmachen? Oder zwischendrin jodeln, wenn sie jodeln will?

Ein Album ohne männliche Beteiligung

Und warum nicht einfach mal ein Album komplett ohne männliche Beteiligung aufnehmen, produzieren, mischen? Zum ersten Mal, sagt Brandi, wurde ihre Autorität nicht in Frage gestellt: „Das Team bestand aus lauter Frauen und einer Nicht-Binären, als weiblich gelesenen Person. Und niemand war auch nur im Entferntesten so überheblich, irgendetwas, das ich entschieden habe, anzuzweifeln, sondern alle waren effizient und sweet und professionell. Das war sehr viel kräfteschonender, als alle Erfahrungen, die ich davor gemacht habe.“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Charlotte Brandi - GELD (Official Video)

Einer der besten Songs auf diesem Konzeptalbum über Alpträume ist „Geld“. Das Stück wirkt wie ein schräges musikalisches Road-Movie. Den Alptraum dazu kann man sich hier denken: Touren in Zeiten der Wirtschafts- und post-pandemischen Kulturkrise. Als Indie-Musikerin. Aber hey – wie hat schon Simone de Beauvoir gesagt: Frauen, die nichts fordern, bekommen genau das – nämlich nichts. Deshalb erst recht: „Ich will mein Geld! Los gib mir mein Geld!“

In Abgründe zu strahlen

Charlotte Brandi hat eine ganz eigene und eigenwillige Art, in Abgründe zu strahlen und sie bunt zu erleuchten. Mit ihrem wunderlichen Artpop und ihrer hellen Stimme, die nicht süß sein will, die auch mal mit Absicht daneben tritt. Mit ihrer Neugierde und Offenheit. Das ist entwaffnend. Dafür braucht sie das Schwert gar nicht, mit dem sie sich auf dem Albumcover als Kriegerin inszeniert. Wer, wie sie, solche Melodien schreibt, der hat ganz andere übermenschliche Kräfte in sich:

Der Song „Luzern“ handelt von der Schönheit der Berge und der Natur rund um die Schweizer Stadt, wo Charlotte Brandi letztes Jahre an einer Theaterproduktion mitgewirkt hat. Es ist eine Schönheit, die man nicht greifen kann und die größer ist als wir Menschen. Spätestens an dieser Stelle denkt man sich: Was für eine Verschwendung an Schönheit, dass Brandi jahrelang auf Englisch gesungen hat. Jetzt, auf Deutsch, tritt nochmal mehr das Talent dieser Frau hervor und der Zauber ihrer verwunschenen Songs. Und dann kommt auch noch eine andere deutsche Singer/Songwriter-Queen zum Duett vorbei: Stella Sommer.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. VOM VERLIEREN

Brandi und Sommer

Der Song „Vom Verlieren“ hat mit den „My Heart Will Go On“-Flöten einen verträumt-hippiesken Vibe. Vor allem aber zeigt er, wie die Dunkelheit und das Licht, also das tiefe Timbre von Stella Sommer mit dem hellen von Charlotte Brandi harmoniert. Über die Stimmen hinaus: Die beiden sind gut befreundet. „Stella ist eigentlich wie so eine krass rationale Beraterin. Man berät sich gegenseitig. Das ist ein sehr wertvoller Kontakt mit Stella. Und ich finde, sie ist ein enigmatisches, komisches, wunderschönes Wesen – das ich immer noch nicht so richtig begriffen habe.“