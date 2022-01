"Covers" Cat Power haucht bestehenden Songs neues Leben ein - und wir lieben es

Kein Akkordeon, kein Bierglas und kein Irish Pub: Cat Power hat sich eines alten Pogues-Heulers angenommen und daraus etwas Neues gemacht. „Covers“ heißt das elfte Album von Cat Power – und das Covern von Songs, das ist etwas, für das Chan Marshall seit Beginn ihrer Karriere bekannt ist. Schon 2006 antwortete sie meinem Kollegen Matthias Röckl auf die Frage nach ihrer Vorliebe fürs Covern: “Das haben auch schon Generationen vor mir so gemacht, ganz gleich, ob das im Irish Folk war oder in der afrikanischen Stammesmusik. Ich finde es ziemlich normal und auch sehr gesund, ältere Musik in die modernen Zeiten sozusagen zu übersetzen! Selbst Zeitgenossen zu übersetzen ist doch toll, weil jeder durch Musik anders berührt wird. Und je mehr die Menschen verschiedene Ansätze und Stile zu akzeptieren lernen, desto offener und toleranter werden sie doch! Sowohl für Musik generell, aber auch offener für neue Ideen und Konzepte!”

Von Bob Dylan bis Rihanna

Cat Power - I'll Be Seeing You (Official Video)

„Chan dekonstruiert die Songs, die sie covert“, schreiben die Fans auf Youtube über Cat Power. „Sie reißt die Stücke auseinander, findet deren Kern und trägt uns deren wahre Bedeutung vor.“ Das klingt ja schon fast nach Voodoo mit Chan Marshall als Hohepriesterin. In der Tat steckt nicht nur Handwerk, sondern vor allem jede Menge Spirit im Cat-Powern eines Stücks. Im Interview mit dem Musikexpress erklärt die 49-Jährige, dass sie immer einen Bleistift dabeihat, wenn es ums Covern geht: Da fliegen Textzeilen raus oder werden geändert. Andere Strategie: Erst mal Tempo raus und schweben! So entschleunigt Cat Power „Endless Sea“ von Iggy Pop in ihrer Version. Bei diesem Stück macht Chan Marshalls Band mit. Ihre Begleiter sind auch im Video zu „Pa Pa Power“ zu sehen, einem Stück von Ryan Goslings Band Dead Man's Bones.

Aus der Tiefe des Raumes

Ja, und was natürlich die besondere „Pa Pa Power“ von Cat Power ausmacht, das ist die Art, wie Chan Marshall singt. Sie erinnert daran, wie das ehemalige Chanel-Model auf den meisten Fotos an der Kamera vorbeischaut: Der Blick geht eher nach unten, so als wäre der schwarze Lidstrich schon schwer genug. Keine Kraft, auch noch die Augenlider zu heben ... Genau so singt Chan Marshall. Nie in your face. Eher aus der Tiefe des Raumes kommend an der Wand entlang.