"Kick ii – iiiii" Die Künstlerin Arca erfindet gerade die Moderne neu

Es ist schon 40 Jahre her, da machte ein Begriff die Runde: "The Shock of the New". Der US-amerikanische Kunstkritiker Robert Hughes nannte 1980 seine vielbeachtete Fernseh-Serie zur Kunst des 20. Jahrhunderts so. Gut vorstellbar, dass einen dieser "Schock der Moderne" heute überkommt, wenn man die neuen Videos von Arca sieht. Musikalisch begleiten wir auf den monumentalen vier Alben die KünstlerIn durch ihre verschiedenen Phasen: auf der ersten der vier neuen Kick-Alben hören wir den Sound ihrer Heimat Venezuela durch: swingenden Reggaetón.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arca - Prada/Rakata

Der posthumane Sound

Im Musikvideo zu den Reggaetón-angehauchten Songs "Prada / Rakata" sehen wir Arca in ihrem Element: beim wilden Körperbasteln. In einem futuristischen Labor hängen unfertige Wesen kopfüber und warten auf das Finish durch Arca. Das Wort "posthuman" flackert auf. Später sehen wir Arca mit Meerjungfrauenflosse und silberfarbenem Arm, der sich in eine Waffe verwandelt. Erster Fan-Kommentar auf Youtube: "Just an average wednesday for Arca".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arca - Bruja (Audio)

Wie komplex kann Kunst ein?

Bis hierher wäre Arcas Kunst schon mal komplex genug für eine Doppelseite voller Deutungen im Feuilleton. Doch wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Auf dem zweiten Album der Serie, auf "Kick iii", packt Arca dann die chirurgischen Scheren aus: "Intimate Flesh", "Ripples" oder "Rubberneck" heißen die metallisch klingenden Stücke, die sie ihren Replikanten-Leibern zu entreißen scheint. Vom Sound her an Arcas Clubjahre in New York angelehnt, wo sie Kunst studierte - und an einer Schule für Musikproduktion war. Arca nennt "Kick iii" "manisch, euphorisch, aggressiv". Und kommt richtig in Fahrt. Mit dem Stück "Electra Rex" führt die Kunstfigur Arca nun eine weitere Kunstfigur ein.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arca - Electra Rex

Wie Arca den Ödipus Komplex auflöst

Das kommt dabei heraus, wenn die ersten Lieblings-Künstlerinnen im Leben die tödlich verunglückte R´n´B-Sängerin Aaliyah und der Electro-Dekonstruktivst Aphex Twin sind. Arca zieht auf "Kick iiii" noch eine psychologische Ebene ein. Als Sigmund Freud-Leserin remixt sie dessen "Ödipus Komplex". Arcas Kunstfigur "Electra Rex" tötet sowohl Vater als auch Mutter – umgeht so den Inzest und schläft mit sich selbst. Subbässe fürs Unterbewusstsein. Auf den Platten sind auch die Gäste zu hören: Shirley Manson von Garbage oder auch Planningtorock aus Berlin.

Nach 35 Songs ist man eigentlich schon platt. Aber Alejandra Ghersi Rodriguez, so ihr bürgerlicher Name, hilft uns runter zu kommen. Nach drei zusammenhängenden Alben voll mit schrillen und quietschenden Synthie-Sounds, überdrehtem R´n´B und Avantgarde-Electro-Pop spendiert uns Arca eine Runde Chill Out. Auf "kick iiiii" wird es ambient: Piano-Stücke, gern auch artifiziell verfremdet und ein Duett mit dem japanischen Soundtrack-Oscar-Preisträger Ryuichi Sakamoto.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arca - Luna Llena (Audio)

Psychoanalyse für den Dancefloor

Arca gelingt tatsächlich so etwas wie die Quadratur des Kreises. Von leicht monotonen Autotune-Gebollere, das in einer Charts-Playlist zwischen Lady Gaga und Sophia nicht auffallen würde, über queere Psychoanalyse für den diversen Dancefloor bis hin zum ernsten Klavier-Experiment, das jedes schwächelnde Theaterabo füllen sollte: Arca, die sich selbst als "Latinx" sprich als "Latina Trans Frau" bezeichnet, bekommt alles unter einen Hut. Von U- zu E-Musik und wieder zurück. Arca springt einmal quer durch die Genders oder Genres, auf dass alle Gewissheiten wackeln.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arca - Tierno (Audio)