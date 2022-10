"Blue Rev" Alvvays ist die kanadische Frauenband, die den Geist von Oasis in sich trägt

Alle Menschen, die große IndieBands wie Oasis, My Bloody Valentine oder die Stone Roses mögen, werden diese Platte LIEBEN. „Blue Rev“ von Alvvays trägt den Geist des britischen Indie in sich, nur in weiblich, aus Kanada und von heute. Alvvays Sängerin Molly Rankin stammt aus einem kleinen Ort auf einer Insel an der kanadischen Ostküste. Dort hat sie als Teenagerin Oasis geliebt und mit den Songs der Britpop-Band Gitarre spielen gelernt. „Don´t look back in anger“ war das erste Stück, das sie spielen konnte.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Alvvays - Belinda Says [Official Video]

Melancholie, Ambivalenz und der Geist von Oasis

Was von aus all den Einflüssen hängengeblieben ist, ist Mollys traumwandlerisches Gespür für Melodien. Dazu kommen schlaue Texte über das Heimkommen. Molly selbst sagt dazu: „Die Reise zurück an deinen Heimatort und die Beobachtungen, was sich alles verändert hat, die Leute zu treffen, die man eine Ewigkeit nicht mehr getroffen hat, zu sehen, was neu aufgebaut wurde, was verschwunden ist und zu realisieren, es wird nie wieder so sein, wie es war.“

Diese Melancholie, diese Ambivalenz, dieses Gefühl spiegelt sich in den Texten und der Musik, die irgendwie von gestern und von morgen zugleich ist. Alvvays kamen 2014 mit dem Song „Archie, Marry me“ ganz groß raus, es war quasi ein Blitzstart, aber kein Strohfeuer, kein One-Hit-Wonder. Mit ihren ersten beiden Alben haben sie Indie-Pop-Fans von Kanada bis Japan an sich gebunden. Mit „Blue Rev“ öffnen sie ein neues Kapitel, es ist ihr bislang bestes Album, voller fantastischer Melodien und trotzdem rau und eigen.

Was hinter dem Albumtitel „Blue Rev“ steckt

Das Album „Blue Rev“ ist übrigens benannt nach einem kanadischen Getränk. Molly Rankin erklärt: „Rev ist ein zuckerhaltiges alkoholisches Getränk. Es war meistens die erste Option, wenn Du als Teenager auf eine Party gekommen bist und jemand hat eine Dose aus irgendeinem Rucksack rausgezogen und Dir in die Hand gedrückt hat, leider meistens nicht gekühlt. Das Ganze gab es auch in der Farbe Blau, was immer mein Favorit war. Als mir die Textzeile eingefallen ist „Blue Rev behind the Rink“ also „Blue Rev hinter der Eisbahn“ da war mir klar, das bringt ganz vieles auf den Punkt in Sachen einzigartiger maritimer Kultur.“

„Blue Rev“, das neue Album von Alvvays ist mit einigen Hindernissen entstanden. Erst wurde bei Molly eingebrochen, dann wäre fast beinahe alles abgesoffen, buchstäblich. Doch Verbrechen, Wetterkatastrophen und die Pandemie konnten Alvvays nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: Fünf Jahre Warten haben sich gelohnt, die Umwege haben dem Album gutgetan. „Blue Rev“ ist kein Schnellschuss, es ist ein Klassiker.

Indie-Nostalgie trifft State-Of-The-Art-Produktion

Ein Song wie „Belinda says“ bringt die Idee von Alvvays auf den Punkt. Belinda Carlisle von der amerikanischen 80er Jahre Girlgroup The GoGos ist hier Inspirationsquelle, ihr Hit „Heaven is a place on earth“ eine kleine Textreferenz. Der Pop der GoGos trifft hier auf Gitarrenwände und Indie-Nostalgie trifft auf State-Of-The-Art Produktion von heute.

Der Produzent Shawn Everett, der u.a. die Killers und The War On Drugs produzierte, saß bei „Blue Rev“ an den Reglern und hat eine Dolby Surround Klangmauer erschaffen, mit ganz viel Hall, mit Lärm wie einst bei The Jesus and Mary Chain, aber immer mit Zielrichtung Melodie mit Molly Rankins zarter Stimme. Das ist klug, und das ist schön. Und das ist die Essenz von Alvvays.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Alvvays - Very Online Guy [Official Video]

„Frauen möchten gerne an den Punkt kommen, an dem das Frausein keine Rolle mehr spielt“

Alvvays sind übrigens fast eine reine Frauenband geworden. Bass und Schlagzeug wurden neu besetzt durch Frauen, die Keyboarderin und Molly sind geblieben, nur Mollys Mitstreiter Alex ist als verbleibender Quotenmann noch an den Gitarren. Aber das mit Frauen im Pop ist für Molly eine Selbstverständlichkeit, nicht der Rede wert: „Die Rolle der Frauen? Ich denke Frauen möchten gerne an den Punkt kommen, an dem das Frausein keine Rolle mehr spielt. So ging das jedenfalls mir immer. Ich habe nie über mich als Musikerin nachgedacht, ich dachte einfach nur, das bin ich. Ich würde auch nie jemanden nach dem Geschlecht auswählen. Abby ist einfach gut am Bass, und Sheridan als Drummerin total vielseitig!“