"Yol" Wie Altın Gün ihre Liebe zu türkischer Volksmusik in etwas vollkommen Einmaliges verwandeln

Bandmitgliedersuche per Facebook

Grammy-Nominierung: Bestes Worldmusic Album

Ein Vinyl-Digger ohne Türkischkentnisse

Yol – der Weg

Der Folkore entrissen

"Yol" ist das dritte Album von Altın Gün

Altın Gün haben einen Blick von außen auf die anatolische Folkmusik. Sie bleiben in der Tradition, aber entreißen die Songs der Folklore. Der frische Anstrich macht den Charme und Erfolg dieser Band aus. Wenn man so will, sind Altın Gün die anatolischen Tame Impala, die ja den Psychrock weltweit wieder auf die Überholspur gebracht haben. Mit „Yol“ wird die Fangemeinde für türkische Folkmusik weiterwachsen. Vielleicht tanzen bald nicht mehr nur Deutsche und Türken Arm in Arm, wie bei ihrem Konzert vor zwei Jahren in Augsburg. Vielleicht singen bald auch Deutsche ihre Lieder mit. Deswegen ist so eine Band wie Altın Gün so wichtig. Wenn dadurch noch mehr türkische Bands hierzulande erfolgreich werden, dann ist das am Ende das I-Tüpfelchen – das im Namen von Altın Gün übrigens fehlt.