„Queens Of The Summer Hotel“ Aimee Mann findet die schönsten Worte und Melodien für psychische Krankheiten

Aimee Mann ist eine selbstbestimmte Künstlerin. Mit dem Musikbusiness hatte sie daher schon immer ihre Probleme. Ende der 1990er Jahre löste sie sich vom Label des Medienmoguls David Geffen und gründete ihren eigenen Laden namens „SuperEgo Records“. Hier ist auch ihr neues Album „Queens Of The Summer Hotel“ erschienen.

Der Ursprung des Albums ist eine Auftragsarbeit. 2018 sollte Aimee Mann die Musik und die Texte zu einer Musicalfassung des Buches „Girl, Interrupted“ von 1993 schreiben. Das sind die Erinnerungen der Autorin Susanna Keysen an ihre zwei Jahre in der geschlossenen Psychiatrie. 1999 wurde „Girl, Interrupted“ von Hollywood verfilmt, mit Winona Ryder in der Hauptrolle.