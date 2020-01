20 für 2020 Alba Wilczek empfiehlt für 2020

Ashnikko

Kunst, Musik und sexuelle Befreiung. Rapperin Ashnikko aus London vereint all dies und gießt es in basslastige Songs mit Fuck-It-Attitüde. Mit “Stupid” landete das rotzige Trap-Girl mit den blauen Haaren letztes Jahr auf der Video-Plattform TikTok einen Hit - und ging prompt mit HipHop-Avantgardist Danny Brown auf Tour. Prädikat: kurz vorm Explodieren.

SHYGIRL

...und noch eine Frau aus London. SHYGIRL kombiniert giftige Lyrics mit harten Industrial Beats und Einflüssen aus Hip-Hop und Grime. Kunstvoll inszeniert sie sich mithilfe ihres Stils und abgefahrenen Musikvideos. Future Shit - den man auch schon beim letzten Alien Disko-Festival in den Münchner Kammerspielen bewundern konnte.

Bimbo Beutlin

Bimbo Beutlin überraschte uns letzten März mit seiner EP im damals noch jungen Rap-Jahr. Der Künstler kommt aus Aschaffenburg und liefert uns soul-sampligen HipHop mit Boom-Bap-Einflüssen. Good News: Beutlin bietet eine schöne Alternative zum Afrobeat- und Trap-lastigen Mainstream, der momentan den Deutschrap dominiert.

Jacob Collier

Dass dieser Wunder-Boy noch nicht jedem bekannt ist: Skandalös! Er ist immer noch ohne Album, aber trotzdem schon für zwei Grammies nominiert. Respekt. Collier verzaubert mit Wahnsinns-Stimme, mulitinstrumentalem Talent und Boyish-Charme. Jeder verfällt ihm instant: Das Internet, jede Menge Tour-Fans und Kollegen wie zum Beispiel R'n'B-Prinz Daniel Ceasar. Sein Debutalbum kommt dieses Jahr. Gut so.

Pashanim und Symba

Zwei blutjunge Rapper aus dem Berliner Underground. Beide haben letztes Jahr jeweils mehrere Solo-Hits gelandet, die die Szene unter der Oberfläche mächtig zum Brodeln gebracht hat. Beide kommen aus der selben Crew. Berlin bleibt stabil!

Roddy Ricch

Dass Trap auch 2020 noch interessant sein kann, zeigt uns Roddy Ricch aus dem Hip-Hop-Schmelztiegel Compton, California. Sein Debut-Album “Please excuse me for being antisocial” wurde hochgelobt, unter anderem von Größen wie dem verstorbenen Nipsey Hussle oder Rapper und Produzent Meek Mill. Represent! Roddy hat’s einfach. Gehaltvolle Lyrics, versierte Flow-Wechsel und sauber produzierte Beats. Conscious Rap aus Compton in neuem Gewand. 2020 geht er steil. Safe.