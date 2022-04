"Gold" von Alabaster DePlume „Sie können uns nicht besiegen, wenn wir nicht vergessen, dass wir wertvoll sind“

Die Stücke des Jazzers Gus Fairbairn sind voller Empathie und Poesie. Sein Album „Gold“ hat er mit tatkräftiger Unterstützung der Sons of Kemet und The Comet Is Coming eingespielt: 17,5 Stunden, aus denen er ein Doppelalbum heraus destilliert hat. Es ist das Album, das eine in Hoffnungslosigkeit versinkende Welt dringend braucht, sagt Ralf Summer.

Es sieht besonders aus und fühlt sich ebenso an, wenn man es in die Hand nimmt: das Klapp-Cover der Doppel-LP ist mattschwarz mit wertiger Goldprägung. Das Album heißt ja auch “Gold”. “Gold” ist für Alabaster DePlume die Abkürzung eines Satzes des britischen Dichters William Blake: “Go forward in the courage of your love” / “Geh vorwärts mit dem Mut deiner Liebe”, erklärt der Brite: “Der Plattentitel kam mir in einer William Blake-Ausstellung. Das Wort “Gold” blieb aber eher unbewusst bei mir hängen. Es tauchte einfach so auf. Und ich vertraute meiner Eingebung. Wenn ich das Wort ‚Gold‘ sehe, denke ich nicht an Geld, sondern an den Wert einer Person. Und wie wir den Wert eines Menschen erkennen. Daher auch der Songtitel ‚Don‘t Forget You‘re Precious‘. Was ich meine: Sie können uns nicht besiegen, wenn wir nicht vergessen, dass wir wertvoll sind. Dann kann man uns nicht gegenseitig ausspielen.”

Um bei 17,5 Stunden Material nicht die Orientierung zu verlieren, erstellte Alabaster DePlume einen Song-Fahrplan “Don‘t Forget You‘re Precious” heißt das antikapitalistische Kleinod, das nun schon seit zwei Monaten in den Zündfunk-Top Traxx rangiert. Ein Kunststück, das kaum einem Popsong bei uns gelingt, geschweige dem einem Jazzstück. Alabaster hat es aus den langen Album-Sessions herausdestilliert. 17,5 Stunden Material hatte er im Studio im Total Refreshment Center in London aufgenommen. Um sich einen Überblick über die Sessions zu verschaffen, zeichnete er eine Art Landkarte bzw. Fahrplan der Lieder. Der ist auf der Innenseite des Klappcovers zu sehen. Sieht aus wie geheime Morsezeichen.

Alabaster DePlume ist der Humanist unter den neuen Jazzern, die uns das International Anthem Label aus Chicago präsentiert. Es geht dem Briten um Erkenntnis, Liebe und Mut. Denn alles andere mache uns negativ, sagt er. Was er hasst, sind Menschen, denen es um nur um sich geht. Die immer sagen: „The idea of myself, the idea of myself, myself what about myself?“

Der Humanist unter den neuen Jazzern

Was Alabaster DePlume liebt, ist das Saxofon-Spielen. Es sei ein „delicious feeling“ und er empfinde es durch die Arbeit mit den Lippen als eine Art von Singen. Damit die Töne möglichst sanft aus dem Instrument fließen, hat er eine eigene Technik entwickelt: “Ich halte das Saxophon nicht gerade, ich halte es seitwärts, leicht nach oben. Und biege mich dabei. Im Grunde halte ich es falsch. Aber so kann ich meinen Lippendruck am Blättchen besser variieren und muss nur leicht summen, um meinen Saxophon-Sound zu erzeugen. Das kommt daher, dass ich gelernt habe, mich mit meinem Saxophon-Klang quasi unter den Gesang von anderen Leuten ‚zu legen‘. Jahrelang habe ich in der Tourband der britischen Sängerin Liz Green gespielt, die sehr leise singt. Ich wollte immer der einzige Saxophonist sein, den das Publikum bittet, doch lauter zu spielen.”

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Alabaster DePlume - "Don't Forget You're Precious"

"Gold" ist nur eine Momentaufnahme

Als ich Alabaster im Zoom-Interview nach den Texten frage, erklärt er, die seien im Fluss: So wie er die Platte eingespielt hat, werde sie live nicht klingen. Es könne gut sein, dass Lyrics aus einem Stück in ein anderes wandern. „Gold“ sei nur eine Momentaufnahme. Er halte es da mit einem anderen Künstler, mit Picasso, der einmal sagte, dass ein Kunstwerk nie fertig sei. Es werde lediglich aufgegeben, verlassen.