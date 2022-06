Zündfunk präsentiert Alabaster DePlume

Alabaster DePlume

Eingebunden in das Projekt waren in letzter Zeit u. a. Rozi Plain, Ichi, Sarathy Korwar, Leafcutter John sowie Snapped Ankles, Yama Warashi, The Moulletes, Melt Yourself Down,

Flamingods und The Comet is Coming (bei denen Alabaster wiederum auch mitspielt).

Einige besondere Orte und Festivals hat er bereits gespielt. Darunter Paris, Amsterdam, Brüssel, Stockholm, Moskau, Wien. Festival Shows u.a. auf dem Fusion (DE), Edinburgh Fringe (UK), Green Man (UK), Haldern Pop (DE), Kaltern Pop (IT), Le Guess Who? (NL), We Out Here (UK), Bezau Beats (AU), Afisha Picnic (RU), Brainchild (UK). Teilnahme in einer Boilerroom Performance at The Barbican Theatre.

Ein regelmäßiger Unterstützer ist BBC 6 Music, The Line of Best Fit und The Guardian, Alabaster unterhält auch eine eigene Show bei Gilles Petersons WWFM.