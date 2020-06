Zündfunk präsentiert Akne Kid Joe live - 99% Punk-Tour

AKNE KID JOE sind der picklige kleine Scheißer aus der ersten Reihe und allergisch auf voll viel, vor allem auf „Summer of 69“ von Bryan Adams. Mukke zwischen dilettantischem Schrammelpunk, NDW und Classic-Rock. Textlich zwischen Kartoffelstampfer, Shitstorm und Traumabewältigung und die neue Hoffnung am deutschen Punk-Himmel...

Mittwoch, 02. Dezember 2020, 19:00 Uhr bis 24.04.2021 - Deutschlandtour

Pyro, Punk und jede Menge Satire. Gerade mal zwei Jahre sind Akne Kid Joe erst im Bizness. Die sind aber schnell zusammengefasst: Erfolg, Erfolg, Erfolg. Über 50 gespielte Gigs 2019, Konzertanfragen aus ganz Deutschland und sogar ein Ritterschlag von deutscher Podcast-Prominenz

Die Nürnberger Band Akne Kid Joe redet nicht um den heißen Brei herum. Nein. Die Jungs und Mädels nehmen mit ihrer Single „What AfD thinks we do“, also „Was die AfD denkt, dass wir tun“ frech ein bekanntes Narrativ der Partei auseinander. Logisch sind sie Zitat: „festangestellte Linksextremisten“. Und sie singen, dass sie alle mit „Antifa-Tarifverträge“ ausgestattet seien.

Akne Kid Joe strotzen nur so... vor Rotz, vor Ironie und vor Haltung. Auch ihr Debut-Album lässt an niemandem ein gutes Haar. „Karate Kid Joe“ kam letztes Jahr heraus und wurde von vielen Seiten hochgelobt. Punk mit größtmöglicher Verachtung. Und Akne Kid Joe verachtet sie alle: Travelblogger, Bänker, Politiker oder auch Poetry-Slammerin Julia Engelmann.

Und woher kommt das alles? Antwort: aus Good old Nürnberg. Der urbane Stern an Söders bayerischem Himmel. Die Vielleicht-Kulturhauptstadt. Und die Heimat vom Arsch & Friedrich. Kneipe und der Ursprung von Akne Kid Joe. Also zumindest laut Sänger Matthias Schmid.

Schauen Akne Kid Joe auf 2020, wird klar: Es wird viel passieren: Neues Album, Festival Sommer und eine Tourpräsentation, die sich sehen lassen kann.

02.12.2020 Wiesbaden - Schlachthof

03.12.2020 Leipzig - Werk2

04.12.2020 Bremen - Lagerhaus

05.12.2020 Hannover - Faust

22.01.2021 Nürnberg - Z-Bau

05.03.2021 Hamburg - Hafenklang

06.03.2021 Flensburg - Volksbad

19.03.2021 Münster - Gleis22

07.04.2021 Trier - Mergener Hof

08.04.2021 Köln - Gebäude 9

09.04.2021 Jena - Kassablanca

10.04.2021 Dresden - Scheune

15.04.2021 München - Feierwerk

16.04.2021 Konstanz - Kula

17.04.2021 Tübingen - Epplehaus

22.04.2021 Göttingen - Musa

23.04.2021 Berlin - SO36

24.04.2021 Rostock - Peter-Weiss-Haus

Tickets gibt's hier!

