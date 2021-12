Afrozensus "Das Problem ist strukturell und nicht persönlich"

Der Afrozensus ist da. Erstmals hat eine Studie die Lebensrealität Schwarzer Menschen in Deutschland untersucht. Der überwiegende Teil von ihnen erfährt Rassismus in nahezu allen Lebensbereichen. Keine Überraschung. Aber damit noch nicht genug: Ihnen wird oft nicht geglaubt. Für den Afrozensus wurden mehr als 5.000 Menschen befragt. Etwa zwei Drittel von Ihnen sehen sich aufgrund von rassistischen Zuschreibungen in Schulen und Universitäten schlechter benotet als weiße Mitschüler oder Kommilitonen. Mehr als die Hälfte der Menschen gab an, schon grundlos von der Polizei kontrolliert worden zu sein. Genauso viele wurden für Drogendealer gehalten. Muna Aikins ist Sozialwissenschaftlerin, Trainerin für Empowerment und Antidiskriminisierung. Als Mitglied des Vereins "Each One Teach One" leitet sie den Afrozensus. Wir haben mit ihr gesprochen.