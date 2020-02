Generator Podcast Afroshops – Haare, Haut und Schwarzes Deutsches Unternehmertum

workin_germany Das erste Mal in Kontakt mit verschiedenen Afro-Frisuren und Friseur*innen für Afrohaare ist Koku gekommen, als sie ihre Tante in England besucht hat. Da gab es überall diese Shops. Produkte, die einfach für Schwarze Menschen gemacht sind: für Haare, Haut etc.. . . Der Afroshop von Salima Munganga war mit 15 Jahren der erste Afroshop den Koku in München gefunden hat. 😳 . . . Malcolm ist praktisch in Afroshops aufgewachsen. Seit seiner frühesten Kindheit war er umgeben von allerlei Perücken, von Haar- und Hautcremes, von westafrikanischen Friseur*innen, die virtuos komplexe Zopfmuster flechten, von so vielen unterschiedlichen Schwarzen Menschen, die Tigrinya, Twi, Portugiesisch, Somaali, Yoruba oder Igbo sprechen. . . . Noch heute verbringt er viel Freizeit im Afroshop, im Friseursalon und Kosmetik-Geschäft seines Vaters Oscar Onyekachi Ohanwe.💇🏾‍♂️ . . . #afroshops #afroshop #goodvibes #love #hairstyle #hairlove #haarpflege #afro #braids #braiding #blackgirlmagic