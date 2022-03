Die Reise der Nigerianerin Blossom Studierende erleben Rassismus auf der Flucht vor Putins Raketen

Ich telefoniere mit der 28-Jährigen Nigerianerin Blossom per Video, als sie gerade in einer Unterkunft in Lwiw (zu deutsch: Lemberg) feststeckt: "Ich bin Monica Joseph, aber nenne mich Blossom, ich studiere in Kiew und mache dort meinen Master in Internationale Beziehungen."

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die Akademikerin als modisch gekleidete Lady mit glamourösen Perücken. Sie hat immer einen kecken Spruch auf den Lippen. Vor wenigen Wochen, als ihre nigerianischen Freundinnen sich wegen der Nachrichtenlage Sorgen machten, hat Blossom noch Witze gemacht: Weniger Tage später hört sie den ersten Knall, und dann wird es Ernst: "Ich habe einen lauten Knall gehört, BOOM!", erzählt Blossom und weiter, "ich dachte mir 'Oh jetzt geht’s los!' Ich habe versucht, um vier Uhr ein Taxi zu bekommen und musste doppelt bezahlen. Es war wie ein Wettrennen, wie bei Fast & Furious."

"Wäre eine Bombe detoniert, wären wir gestorben"

In Lwiw ist sie in einer Unterkunft für Bedürftige, die wie eine Lagerhalle aussieht. Sie sagt, dass alle bereits schlafen, nur sie, sie ist noch wach, sie muss alles noch verarbeiten. Sie wirkt traumatisiert. Denn der Weg von der Hauptstadt Kiew, wo sie studiert hatte, bis hierher, war für sie demütigend: "Ich sollte als Sechste in den Zug einsteigen. Doch ein Typ hätte mich fast aus dem Zug geschubst. Er sagte njet, njet, njet. Ich bin fast rausgefallen. Angekommen in Lwiw, haben wir den Alarm gehört und wir wollten in einen Laden rennen. Aber der Besitzer hat nur die weißen Männer und Frauen reingelassen, nicht uns Afrikaner. Ich dachte mir: Dieser Rassismus muss aufhören. Wenn eine echte Bombe detoniert wäre, wären wir gestorben."

Es gibt etliche Berichte und Interviews, in denen afrikanische, aber auch asiatische und andere nicht-ukrainische Menschen den dortigen Behörden entwürdigendes Verhalten vorwerfen. Sie sollen aufgehalten, geschlagen, sogar mit Waffen bedroht worden sein.

Aber: Schnell gab es diverse Stimmen im Internet, die den Betroffenen vorwarfen, diese Geschichten seien erfunden und pure Pro-Putin-Propaganda, damit die Ukraine schlecht dasteht. Der Tagesschau-Faktenfinder warnt sogar, dass man tatsächlich mit solchen Vowürfen vorsichtig umgehen sollte. Denn sie passen sehr gut in das Narrativ Putins, die Ukraine gehöre entnazifiziert.

Die Sorge, welches Land jetzt schlecht dasteht in einem Infokrieg ist Menschen wie Blossom aber recht egal. Sie will einfach überleben: "Ich werde jetzt eine Schwangerschaft faken, dann klappt es hoffentlich. Sorry, mein Akku stirbt gerade." Das sagt sie mir kurz vor der polnischen Grenze. Stunden später, kriege ich auf einmal noch einen Anruf von Blossom: "Ich bin in Polen. Es war stressig, aber wow, die haben mir so viele Snacks gegeben, ich komme gar nicht mehr hinterher."

"Was für eine Freundlichkeit"

Blossom übernachtet in Krakau in einer Art Hostel, und betont, wie nett und freundlich die polnischen Behörden waren und dass an der Grenze alles sehr fair ablief. Ich denke: Blossom ist raus aus der Ukraine, die Geschichte ist aus. Aber einen Tag später, bekomme ich ein überraschendes Update. Blossom ist in Berlin und gibt das Telefon an eine Helferin weiter: "Wir haben die hier am Hauptbahnhof eingesammelt und bieten eine Fahrt an. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der eine Unterkunft hat und fahren sie jetzt hin."