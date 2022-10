"Stay Close To Music" Mykki Blanco zeigt uns, wie kritisches Träumen geht

Bereits mit ihren vorherigen Alben hat Mykki Blanco Genregrenzen aufgesprengt und Rap mit Punk, Pop, Trap und anderen Elementen gemischt. Auf ihrer neuen Platte "Stay Close To Music" schlägt sie sehr sanfte Töne an, übt aber wie gewohnt Gesellschaftskritik mit Kante. Einen Großteil der Albumzeit gibt sie dabei an hochkarätige queere Features ab – wir hören Michael Stipe von R.E.M, Jónsi von Sígur Rós und die trans Künstlerin ANOHNI.

Eine gute Fee lädt ein zum Get Together im Grünen. Es gibt vegane Törtchen, gemeinsames Schminken unterm Pavillon und feministische Lesungen. Dazu für jeden drei Gramm Weed. Genau so stelle ich mir die Szenerie vor, wenn ich die Augen schließe und den ersten Track auf Mykki Blancos neuem Album höre.

"Stay Close To Music" heißt die LP. Bleib nah an der Musik. Und Vorsicht: Das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Denn auf allen 13 Tracks auf diesem Album besteht eine hohe Gefahr abzudriften, ganz abzuheben und schwupps Richtung Wolken zu fliegen. So sphärisch ist das dritte Studio-Album der amerikanischen Rapperin.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mykki Blanco - Pink Diamond Bezel (Official Visualiser)

Queeres Universalgenie

Ich sage Rapperin, aber eigentlich ist das ein Understatement. Mykki Blanco ist viel mehr: Queere Pionierin, Performance Artist, Dichterin, Aufklärerin, Aktivistin. Blanco identifiziert sich als transfeminin und muss seit 2012 mit der Diagnose HIV positiv leben. Als die Amerikanerin das damals öffentlich auf ihrer Facebook-Seite postet, rechnet sie mit dem Ende ihrer Karriere. Noch bevor sie richtig losgegangen war. Doch die Reaktionen sind überwältigend positiv. Und ihre Entwicklung zur Künstlerin nimmt Fahrt auf.

Über die Jahre folgen eine Menge Mixtapes und Singles, zwei Studio-Alben und Kollaborationen mit Größen wie Kanye West, Teyana Taylor, Princess Nokia oder Blood Orange. Mykki arbeitet viel mit anderen queeren Artists zusammen, schafft so Sichtbarkeit für sich selbst und für alle, die unterrepräsentiert sind in der Musikindustrie. FLINTA* eben. Frauen, Lesben, sowie -inter, non binäre, trans und agender Menschen. Die, die eben oft noch unsichtbar sind.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mykki Blanco - French Lessons (Official Video) ft. Kelsey Lu

Sphärisches Träumen

Auch auf "Stay Close To Music" versammelt Mykki Blanco jede Menge Gäste. Die kalifornische Singer-Songwriterin Kelsey Lu zum Beispiel, hier zu hören im Track "French Lessons". Michael Stipe, Sänger der Band R.E.M. Oder transgender Artist ANOHNI, ehemals Chef der Artpop-Band "Antony and the Johnsons".

Die Produktionen auf der neuen Platte stammen dabei von Multi-Instrumentalist Falty DL aus dem Hause Ninja Tune. Mit ihm hat Mykki Blanco das vergangene Jahr viel zusammen gejammt, erzählt sie dem Pitchfork Magazine: "All das hat mich so zum Träumen gebracht, wie ich es mir mit meinem Songwriting nicht im Traum hätte vorstellen können. Plötzlich hatte ich eine Art Vorlage, mit der ich diesen Sound zu meinem Sound machen konnte." Dieser Sound: das bedeutet sphärische Jazz-Beats, träumerischer und emotionaler Pop-Gesang der Gast-Sänger*innen und Blancos Rap-Parts, die alles zusammenkleben. Wie hier im schrulligen Track Ketamine.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ketamine

Gegen das Establishment

Aber "Stay Close To Music" serviert nicht nur queere Träumereien und Empowerment. Wo Mykki Blanco drin ist, finden wir immer auch Kritik am Establishment. "Dein Feminismus ist nicht mein Feminismus, solange er nicht alle möglichen Frauen mit einschließt", singt sie.

So klagen Mykki Blanco und die ebenfalls transfeminine Künstlerin Ah-Mehr-Ah-Su aus Oakland, all jene an, die Transfeindlichkeit, Rassismus und Homophobie verbreiten. Pop ohne eine solche Haltung, ohne derartige Gesellschaftskritik, das geht hier nicht. Denn schon die bloße Existenz von Mykki Blanco und fast allen anderen Album-Gästen ist für viele ein Politikum.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mykki Blanco - Carry On (ft. Jónsi) (Official Video)

