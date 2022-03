Aldous Harding über ihr neues Album "Jetzt bin ich eine Art Jim Carrey des Indie-Pop"

Aldous Harding ist mit unkonventionellen Songs in aller Munde. Gleichzeitig hat sie ein gestörtes Verhältnis zu den Medien, will ihre Kunst nicht erklären. Zu ihrem neuen Album „Warm Chris“ gab sie gerade einmal vier Interviews. Eines davon mit uns.

Die neuen Songs von Aldous Harding sind so schön wie rätselhaft. „Designer“, der Vorgänger ihres neuen Albums, war 2019 auf vielen Jahresbestenlisten und weltweit in den Charts. Eines wollte Aldous Harding danach aber auf keinen Fall: Erwartungen erfüllen! Genauso wenig will sie in unserem Gespräch ihre Musik erklären oder enträtseln. Sie sagt: „Es interessiert mich nicht. Für mich wäre das wie in einem Raum voller Menschen zu sein, die sich über ein Brettspiel unterhalten, das ich nicht kenne.“ Sie habe kein Verlangen danach, ihre Kunst zu beschreiben: „Würde ich alles genau erklären, wäre es nicht mehr sexy, geschweige denn interessant.“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Aldous Harding - 'Fever' (Official Video)

Auf jedem Song klingt Aldous Hardings Stimme anders

Die große, hagere Frau aus der Nähe von Christchurch lässt sich ungern in die Karten schauen, will nicht zu viel von sich preisgeben und überlegt oft minutenlang, wie sie ihre Antworten am besten formuliert. Sie setzt an, hält inne, fängt neu an, bricht wieder ab und beginnt von vorne. Eine verbale Tour de Force, die im krassen Gegensatz zu den Songs ihres vierten Albums „Warm Chris“ steht: Sie pendeln zwischen Piano- und Folk-Pop, sind oft überdreht, charmant und mit originellen Arrangements. Und sprechen in tausend Zungen: Auf fast jedem Song klingt Aldous Hardings Stimme ein wenig anders.

Den gefühlvollen, ruhigen Akustik-Folk des Titelstücks „Warm Chris“ zersägt Harding mit ruppig-rauen E-Gitarrenriffs in der Manier von The Who. Den melancholischen Leisetreter „Staring At The Henry“ versieht sie zum Schluss mit einem überraschenden Enten-Gequake – einfach, um die Stimmung aufzulockern und ja nicht zu traurig zu klingen. Diese musikalischen Achterbahnfahrten sind Ausdruck eines gesunden Selbstbewusstseins und einer großen Portion Humor. Harding erklärt: „Ich hatte einfach das Gefühl, es wäre in dem Moment notwendig. Und deshalb habe ich zum Beispiel die Ente eingebaut. Dieses ganze Klebrige, Süße, das war mir zu heftig. Ich brauchte etwas, um es aufzulockern oder um mich selbst aufzuwecken.“

"Leck meinen Spann - ich vermisse das Kribbeln"

Was für die Musik gilt, setzt sich in den Texten fort: Oft fordert sie das Publikum mit schrägen Konstellationen. Im Song „Lawn“ versetzt sich Harding, die eigentlich Hannah Topp heißt, in ein glückliches Reptil, das die Sonne im Vorgarten genießt. In „Leathery Whip“ vergleicht sie das Leben mit einer Lederpeitsche und in „Ennui“ offenbart sie ihren ganz persönlichen Fetisch: „Leck meinen Spann – ich vermisse das Kribbeln.“ Dazu sagt sie: „Das ist ein schlimmer Song – in dem Sinne, dass er einem beim Hören aufstößt und es mir nicht leichtfällt, darüber zu reden. Denn ‚Leck meinen Spann‘ ist ein sehr intimes Bekenntnis. Da kann man sich nicht rausreden.“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Aldous Harding – Lawn (Official Video)

Aldous Harding ist eine der spannendsten Indie-Songwriterinnen