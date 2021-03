Im Interview Empowert euch! Adrian Younge erzählt Black History mit einem Mammutprojekt aus Album, Film und Podcast

James Baldwin hooked up with Marvin Gaye

Rassismus ist etwas Erlerntes

"Mit all diesen Fakten, die ich zusammengetragen hatte, wollte ich vor allem eines: Den Leuten Wissen vermitteln. Denn Rassismus ist etwas Erlerntes. Rassist zu sein ist nichts Natürliches. Es muss immer jemand da sein, der dir einbläut ‚die anderen sind keine Menschen, das sind Barbaren‘. Und dieses Erlernte will ich umkehren. Wenn wir sagen ‚Black is beautiful‘ oder ‚Black Power‘, dann will ich meinen anderen unterdrückten Mitmenschen nur mitteilen: Lass dir nichts einreden, du bist auch genauso wichtig. Wir sind alle gleich. Empowert euch. Empowert alle! Rassismus ist nur ein Konstrukt. Viel wichtiger ist Menschlichkeit. Aber wir müssen verstehen lernen, warum wir in der Position sind, in die man uns gesteckt hat."

„Ich wollte, dass die Hörer den Titel sehen und dann anfangen, selbst zu recherchieren. Margaret Garner. Sie wollte der Sklaverei entfliehen und in Freiheit leben. Als die Häscher sie einholten, hat sie ihr Baby umgebracht. Sie wollte nicht, dass ihr Kind ein Leben in Ketten verbringen muss. So was ist damals ständig passiert. Es gibt so viele Geschichten von Afrikanern, die lieber über Bord des Sklavenschiffs gesprungen sind, als in Gefangenschaft zu enden. Es gibt schon einen Grund, warum an den Sklavenschiffen Fangnetze angebracht wurden. Oder George Stinney Jr., des Mordes an zwei Mädchen angeklagt, eine Tat die er nie begangen hatte. Er hatte einen sehr unfairen Prozess und wurde zum Tode verurteilt. Er war so jung und klein, dass sie den Sitz des Stuhls mit ein paar Bibeln unterlegen müsste. Sonst hätte er nicht herangereicht an den elektrischen Helm, der ihm den Tod gebracht hat.“