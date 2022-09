Autorin Jeanne Diesteldorf "Der Abtreibungs-Paragraf 218 gehört ersatzlos gestrichen – und zwar vorgestern"

Abtreibungen gelten weiterhin als Tabu-Thema - auch in Deutschland. Hierzulande ist Abtreibung zwar illegal, aber sie bleiben meist straffrei. Das muss sich ändern, sagt Autorin Jeanne Diesteldorf. Sie hat ein Buch veröffentlicht, in dem zwölf Frauen ihre Abtreibungs-Geschichten erzählen.

Am 28.09 ist der International Safe Abortion Day, der Tag für sichere Abtreibungen. Das ist kein reines Frauenthema: Wo eine Schwangerschaft abgebrochen werden soll, da muss im Vorfeld auch ein Mann beteiligt gewesen sein. Doch im Falle eines Falles sind Frauen oft noch auf sich allein gestellt. Ein guter Anlass, um mit Jeanne Diesteldorf zu sprechen, die sich zuletzt auf eine sehr bemerkenswerte Weise mit dem Thema Abtreibung beschäftigt hat. In ihrem Buch mit dem Titel „(K)eine Mutter“ erzählen zwölf Frauen ihre Geschichte von einer Abtreibung.

Zündfunk: Warum hast du dieses Buch geschrieben?

Jeanne Diesteldorf: Ich habe vor einigen Jahren selber eine Schwangerschaft abgebrochen. Ich habe selber abgetrieben und tatsächlich viele Jahre lang darüber nicht gesprochen. Ich habe das verschwiegen, sowohl meinen engsten Freunden als auch meiner Familie. Dann habe ich mich eine ziemlich lange Weile gefragt, woran das liegt. Und ich habe versucht zu erkunden, woran das liegt, warum ich keine Worte für das habe, was ich erlebt habe. Warum ich keine Worte habe für meine Entscheidung und den folgenden Prozess im Gesundheitssystem, in der medizinischen Versorgung, in der Beratung und so weiter und so fort.

Das Buch ist letztendlich mein Versuch oder mein Vorschlag, eine Antwort auf diese Frage zu finden, die ich mir selber gestellt habe: Wie müsste Gesprächsraum aussehen, in dem ich meine Geschichte hätte erzählen wollen und können, ein Raum, in dem ich mir hätte vorstellen können, Worte dafür zu finden? Und diesen Raum wollte ich schaffen und anderen schenken. Deshalb gibt es dieses Buch in der Form. Zwar ohne meine eigene Geschichte, aber die spiegelt sich sozusagen in dem Erleben der zwölf Frauen, die mir ihre Geschichte geschenkt haben.

Wer schon ein bisschen länger auf diesem Planeten weilt, der erinnert sich bei diesem Buch bestimmt an eine Ausgabe des Stern aus dem Jahr 1971. Damals gab es eine spektakuläre Aktion, bei der 374 prominente und nicht prominente Frauen sagten: Ich habe abgetrieben. Ein totaler Aufreger damals, denn in dieser Zeit wurde über eine Neufassung des Paragraphen 218 gesprochen. Es war eine Art Tabubruch. Ist über Abtreibung sprechen heute immer noch ein Tabu?

Absolut. Also zumindest vor gut zwei Jahren, als meine Buch-Idee entstand, habe ich das absolut so empfunden. Es war nicht unbedingt ein Tabubruch, darüber zu reden. Aber das ganze Thema würde ich auf jeden Fall als Tabuthema titulieren. Zu Unrecht. Denn das tut verdammt weh, das zu spüren zu kriegen als Frau, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben schwanger ist und das nicht sein möchte. Eine Frau, die dann ihren Weg sucht durch den Dschungel der Möglichkeiten, der Unterstützung, der Informationen, der medizinischen Versorgung, der Begegnung mit Freunden, Familie und so weiter. Da bekommt man immer wieder gespiegelt: Das ist ein Tabu, das macht man nicht, das darf man nicht. Und darüber spricht man erst recht nicht.

Rechtlich ist es so: Eine Abtreibung ist nach wie vor „quasi illegal“, aber straffrei, wenn man sich vorher einer Beratung unterzieht. Man könnte eigentlich schon darüber sprechen. Woran liegt es, dass das trotzdem immer noch so schwer ist?

Wie du sagst: Es ist quasi illegal. Es ist illegal und unter gewissen Bedingungen straffrei. Also bleibt die illegale Handlung, die gesetzeswidrige Handlung ohne Strafe. Und je nachdem, wo man lebt, zum Beispiel Bayerisches Plattland vs. Berliner Großstadtdschungel. Und je nachdem in welchem Kontext man sich bewegt, kriegt die Frau das echt hautnah zu spüren, dass sie da gerade ein Tabu versucht zu erleben. Oder dass ihre Entscheidung eben ein Tabu und gesetzeswidrig ist

Auf welche Weise?

Das fängt damit an, dass der Zugang zu Ärzten, die Abbrüche durchführen, extrem unterschiedlich ist. Je nachdem, wo man lebt, hier in Deutschland. Ganz oft gibt es kaum Ärzte, die Abbrüche anbieten, geschweige denn durchführen. Die Frau bekommt sehr schnell das Gefühl, dass sie in klammheimliche illegale halbdunkle Ecken gedrückt wird mit ihrer Bitte, eine Abtreibung durchführen zu lassen.

Aus diesen zwölf Geschichten, die in deinem Buch erzählt werden: Gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Also gibt es Gedanken, oder Erfahrungen, die immer wieder gekommen sind?

Ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist auch der Allerwichtigste: Mut. Alle zwölf Frauen sind auf ihre Art und Weise unendlich mutig und stark. Das habe ich so empfunden und jeder, der das Buch gelesen hat und mit dem ich drüber sprechen konnte. Alle haben schonungslos, ehrlich, offen und vertrauensvoll erzählt, was sie erlebt haben. Höchst unterschiedlich, höchst individuell, höchst intim und jede auf ihre Weise Lebensweg weisend. Und ich finde das unglaublich mutig, dass die Frauen mir das so anvertraut haben, dass ich das anhören, aufnehmen, spiegeln und erzählen durfte. Es ist mutig, dass ich das so nach außen tragen durfte und dass Menschen das lesen und irgendetwas damit machen können.

Man muss sagen: Es sind nur zum Teil anonymisierte Berichte. Da sind auch Fotos und teilweise volle Namen in deinem Buch abgedruckt. Es ist also schon ein Schritt in die Öffentlichkeit. Da sind wir wieder ganz nah bei Alice Schwarzer und der Aktion aus 1971.

Absolut. Wobei in dem Buch und in diesen Geschichten ja viel mehr steht als ein Foto. Es ist mehr: Das ist mein Gesicht, das ist mein Name, das ist meine Geschichte, plus Foto. Ich habe den Protagonistinnen von Anfang an freigestellt, ob sie mit ihrem Vornamen oder mit ganzem Klarnamen im Buch auftauchen wollen. Bis auf eine haben alle gesagt: bitte mit vollem, echtem, richtigen Namen. Oft ist nur der Vorname genannt, aber tatsächlich trägt nur eine Frau einen anderen Vornamen als in Wahrheit. Alle anderen sind da. In ihrer Gänze. Unglaublich.

Was hätte diesen Frauen denn geholfen, besser mit diesem ohnehin nicht leichten den Schritt umgehen zu können?

Unterstützung von mehr Ärzten und Ärztinnen. Und von den Ärzten und Ärztinnen, die Abbrüche durchführen, tatsächlich seriöse, professionelle und vor allem urteilsfreie Unterstützung. Es gibt einige Geschichten im Buch, wo Ärzte, die den Abbruch anbieten und auch durchgeführt haben, sich - sehr vorsichtig ausgedrückt - skurill verhalten haben. Egal ob sie den Eingriff operativ oder mit Medikamenten durchgeführt haben. Es hätte den Frauen auf jeden Fall geholfen, dass sie von denjenigen, die helfen sollen, nicht gespiegelt bekommen: „Ich mache das hier widerwillig. Ich helfe dir, aber ich will eigentlich gar nicht“, oder „Was du machst, ist irgendwie doch gegen meine eigene Einstellung.“

Das heißt, in so einer sensiblen, psychisch massiv belasteten Situation erleben diese Frauen eine moralische Verurteilung?

Menschen in den USA demonstrieren vor dem Texas State Capitol gegen das Anti-Abtreibungs-Urteil des Supreme Court. Absolut, ja. Nicht alle und nicht von jedem, auf gar keinen Fall. Das will ich auch gern mit dem Buch zeigen: Bloß nicht über einen Kamm scheren! Bloß nicht pauschalisieren, alles rot oder grün oder schwarz oder weiß. Ich will, ganz im Gegenteil, alle Farbfacetten dieser Existenz aufzeigen und spiegeln. Es ist jedes Mal höchst unterschiedlich, und es kommt, wie immer im Leben, auf die Umstände an. Wie alt ist die Frau, wo kommt sie her, wo geht sie hin? Wo lebt sie? Welches Verhältnis hat sie zu ihrer Gynäkologin, zu ihrem Gynäkologen? An wen wird sie weiter verwiesen oder auch nicht? Hat sie in ihrem Umfeld durch Eltern oder Partner Unterstützung, oder nicht?

Da unterscheiden sich alle Geschichten zum Glück. Gott sei Dank. Denn so ist das Leben. Aber der Rahmen ist auf jeden Fall einer, den ich sehr fragwürdig finde. Und ich glaube, all meine Protagonistinnen und viele Menschen, mit denen ich nach der Buchveröffentlichung sprechen und mich austauschen durfte, sehen das genauso. Wie oft höre ich: Was? Abtreibung ist illegal? Das wusste ich gar nicht.

Heute ist International Safe Abortion Day. Da schaut man natürlich in die USA, wo das Recht auf Abtreibung massiv bedroht ist durch den Supreme Court nach dem Urteil im Sommer. Oder wir schauen nach Polen, wo ja auch das Recht quasi abgeschafft wurde. Aber du sprichst es an: man sollte auch nach Deutschland schauen. Die Forderung nach einer Legalisierung ist auch hier zu hören, in Anbetracht dieses recht seltsamen Rechtskonstrukts „illegal, aber straffrei“. Du würdest dich dieser Forderung anschließen?

Absolut. Der Paragraf 218, in dem „Abtreibung ist illegal“ steht, gehört ersatzlos gestrichen. Und zwar vorgestern.