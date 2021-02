Abschied von Françoise Cactus Independent Woman

Das erste Mal gesehen habe ich Françoise Cactus als Teil der Lolítas beim Konzert in der Theaterfabrik Unterföhring, die Ende der 80er der Hotspot für coole Veranstaltungen im Münchner Norden war. Die Lolitas standen irgendwie noch in der Rock-and-Roll-Tradition amerikanischer Melancholiker wie den Pixies oder Mazzy Star. Zugleich spiegelte sich hier auch noch ein bisschen das Berlin der 80er, inklusive Hausbesetzungen und Straßenschlachten mit der Polizei.

"Das schöne Leben"

So richtig präsent in meinem Bewusstsein wurde Françoise Cactus aber erst ab Mitte der 90er durch das heruntergestrippte Konzept von Stereo Total. Denn das war zwar immer noch „Rockène Roll“ im weitere Sinne, nun aber nicht mehr mit der Ambition verbunden, irgendwann olympische Stadien zu bespielen (wie das mir bei den Lolitas immer noch vorkam), sondern sich auf den Indie-Underground zu beschränken. Independent war zu dieser Zeit noch nicht die abgenudelte Beschreibung für erfolglose Bands, sondern war durchaus wörtlich zu verstehen, als Unabhängigkeit vom Big Business, eigentlich vom Business ganz allgemein. Denn Unabhängigkeit bedeutete eben auch ungeheure Bescheidenheit, der Verzicht auf bürgerliche Sicherheiten. Stattdessen gab es das, was die Co-Berlinerin Christiane Rösinger mal als „Das schöne Leben“ bezeichnet hat, ein Netzwerk von Freunden und Bekannten, die man wortlos verstehen, auf die man sich verlassen, mit denen man feiern konnte. Françoise Cactus war die Personifikation dieser Haltung.