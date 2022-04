Meinung Der Abschied vom Pazifismus der Republik kommt zu selbstverständlich

"Everybody is going to the party have a real good time. Dancing in the desert bombing of the sunshine."

Warum wird über Zaudern gesprochen und nicht über Nachdenken?

Grüne entfernen sich vom Pazifismus

Was bedeutet die Lieferung von schweren Waffen am Ende?

Putins Kriegsverbrechen muss man streng verurteilen, aber trotzdem läuten die Alarmglocken, wenn Politik alternativlos wird. Und erst Recht, wenn ein gewaltvoller Kurs der Öffentlichkeit als moralische Notwendigkeit verkauft wird. Schließlich ist gut gemeint oft das Gegenteil von gut. Und was bedeutet die Lieferung schwerer Waffen eigentlich? Soldaten schießen mit Panzern aufeinander und bringen sich gegenseitig um. Der Krieg wird dann noch länger dauern. Gebäude in ukrainischen Städten noch verheerender aussehen. Die Todeszahlen werden weiter steigen. Und zwar nicht bei den wenigen, die das Ganze verantworten. So singen es ja am Ende auch System Of A Down: „Why do they always send the poor, they always send the poor, they always send the poor!“