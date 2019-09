Zündfunk Netzkongress Abir Ghattas von Human Rights Watch Berlin kämpft für Frauenrechte im Nahen Osten

Im Nahen Osten und auch hier in der westlichen Welt protestieren Frauen gegen den Mord an einer jungen Palästinenserin. Die Täter: ihre männlichen Verwandten. Der Grund: sie hat ein Foto von ihrem Verlobten auf Instagram veröffentlicht. Die Frauenrechtsaktivistin Abir Ghattas wundert dieser Protest gegen "Eheverbrechen" nicht.

"Ich habe mich schon immer für die Rechte von Frauen und marginalisierten Gruppen in der arabischen Welt interessiert. Und damit meine ich religiöse Minderheiten und LGBTQ-Leute", sagt Abir Ghattas. Sie kommt aus dem Libanon und ist zuständig für Informationssicherheit bei Human Rights Watch in Berlin. "Die Schnittmenge von Technik und Menschenrechten ist deswegen so interessant, weil Menschen immer neue Wege gefunden haben, Frauen zu schikanieren, sie zu verletzen und sogar zu töten", erzählt sie weiter. "Technologien haben das erleichtert. Und auf der anderen Seite hat Technik aber auch dazu beigetragen, dass Frauen eine Stimme gefunden haben und Dinge dokumentieren können."

Facebook im Nahen Osten teilweise größer als in Nordamerika

Seit dem arabischen Frühling ist Facebook zu einem der beliebtesten Medien der arabischen Welt geworden. Es gibt über 250 Millionen Facebook-User, Influencerinnen erreichen Millionen Follower. Manche Zahlen belegen, dass die Branche größer ist, als in Nordamerika. Stärkeren Zuwachs hat sie allemal. Auch Asra’a Gharib, die vor wenigen Wochen von ihrer Familie getötet wurde, war Visagistin und nutzte Instagram, um ihre Marke zu verkaufen. Ihre Follower konnten auf ihrem Account die Geschehnisse genau verfolgen: Wie sie das Foto mit ihrem Verlobten schießt. Wie sie kurz danach mit Wunden im Krankenhaus liegt und Bilder teilt. "Ich bin stark und will leben", schrieb sie. "Hätte ich diese Willenskraft nicht, wäre ich gestern gestorben". Sterben wird Asra’a wenig später, nachdem ihre Familie sie ein weiteres Mal schlägt und misshandelt. Auch Abir Ghattas hat die Geschehnisse mitverfolgt:

Und dann, als sie ein allerletztes Mal im Krankenhaus angegriffen wurde, dokumentierte jemand die ganze Sache. "Man kann nicht sehen, was passiert", erzählt Abir, "aber du kannst all die Schreie und ihr Betteln hören, damit sie aufhören, sie zu schlagen. Es ist so, als wären wir alle…wir alle waren da". Die Familie behauptet zwar, Asra’a sei an Herzversagen gestorben. Freunde und die Beweislage sagen, sie sei ihren Verletzungen erlegen.

Soziale Medien spielen große Rolle für die feministische Bewegung

Alle gingen online, zu Facebook oder zu Twitter, um über Asra‘a zu sprechen. Aber es gab auch mehrere Proteste in Palästina, die von Frauen angeführt wurden und alles anprangerten, was mit Ehrenverbrechen und den Gesetzen zu tun hat, die Frauen nicht schützen. Unter dem Hashtag #weareisraa tauschen sich erst Freundinnen der jungen Frau über Gewalterfahrungen aus – bald aber auch andere Frauen, Influencerinnen, Musliminnen auf der ganzen Welt. Nicht nur im Fall von Asra‘a spielen soziale Medien eine große Rolle, sondern generell für die feministische Bewegung in der Arabischen Welt.

Abir sagt dazu: "Ich meine, Feminismus hat in der arabischen Welt seit Anbeginn der Zeit existiert. Doch Offline-Räume wie „auf der Straße“ oder andere öffentlich zugängliche Räume kamen für Frauen nicht in Betracht. Mit dem Internet, mit Social Media, haben Frauen die Möglichkeit, sich auf Online-Plattformen auszudrücken, sich zu äußern und ein größeres Publikum zu erreichen.

Im Libanon gibt es keine Gesetze die Frauen wirklich schützen

Im Fall von Asra’a hat der mediale Trubel dafür gesorgt, dass drei männliche Verwandte wegen Mordes angeklagt wurden. Außerdem wollen die Behörden das Strafgesetzbuch überprüfen. Der Libanon hat bereits 2011 ein Gesetz geändert, das es ermöglicht Ehrenmorde milder zu bestrafen. Tunesien und Jordanien folgten 2017. Ich denke, es gibt eine Verschiebung im Mainstream-Diskurs um dieses Thema. Es sind nicht mehr die üblichen Verdächtigen, die feministischen Gruppen, die über Frauenrechte sprechen.

Doch das eigentliche Problem ist laut Ghattas, dass die Rechtsprechung nur eingeschränkt gilt und die Gesetze die Frauen nicht schützen können: "Die Sache ist eigentlich, dass Religion und Recht nicht getrennt sind", weiß Abir. "Eine Frau wird vor zwei Gerichten verurteilt. Es gibt religiöse Gerichte und dort entscheiden Männer, was passiert, wer schuldig ist und wer nicht. Und das eigentliche Zivilgericht hat nichts zu sagen. Es gibt eigentlich keine Gesetze, die Frauen wirklich schützen."

Arabische Welt besteht aus 22 Ländern - mit komplett unterschiedlichen Gesellschaften

Seit drei Jahren arbeitet Abir Ghattas in Berlin und berichtet für die westliche Welt über Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten und den Kampf der Frauen um mehr Rechte. Westliche Medien kommen häufig zu dem Schluss, dass die arabische Kultur der westlichen unterlegen ist – eine Falle, die sie in ihrer Arbeit gerne vermeiden will.

Zum Beispiel sagen wir "die arabische Welt", aber die arabische Welt besteht aus 22 Ländern. Sogar innerhalb eines Landes gibt es unterschiedliche Gesellschaften und Besonderheiten. Und ich denke, dass ich als jemand, der aus diesem Teil der Welt kommt, irgendwie sensibler für Unterschiede und Zusammenhänge bin. Das ist etwas, das ich immer zu verstehen versuche, wenn ich einen Vorfall betrachte oder etwas, das mit Menschenrechtsverletzungen zu tun hat. Es ist nicht weiß oder schwarz. Manchmal ist es nicht mal grau.

