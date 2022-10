BigBeat-Legenden Vor 30 Jahren veröffentlichen die Chemical Brothers ihre erste Single

Tom Rowlands und Ed Simons kreierten in Manchester ihre ganz eigene Mixtur aus Techno und Hip-Hop. Im Herbst 1992 erschien ihre erste Maxi-Single. Ein Rückblick auf 30 Jahre The Chemical Brothers – die erst anders hießen.

Das Duo The Chemical Brothers, bestehend aus Tom Rowlands und Ed Simons, begann vor drei Jahrzehnten in Manchester mit einer ganz eigenen Mixtur: Sie suchten die Mitte aus Techno und Hip-Hop – garniert mit einer ätzenden Brise Acid. Fertig waren ihre „Chemical Beats“ – wie ein Track von 1994 hieß. Später wurde das Genre in BigBeat umbenannt. <!-- --> Pop&Rewind 30 Jahre Chemical Brothers

Der Musikmix der Chemical Brothers mischte die Rave-Szene auf. Rave, das meinte damals die Mischung aus Indie-Gitarren und Dance-Beats. Gleichzeitig häutete sich die junge Techno-Bewegung ständig. Es war die Zeit der Love Parade, der Straßen-Umzüge. Jede Saison gebar der Techno ein neues Genre. Von Ambient über Jungle, Drum 'n' Bass und Breakbeats bis – eben – zu BigBeat. The Chemical Brothers sind neben Fatboy Slim die wichtigsten Vertreter des BigBeat. Doch sie hießen nicht immer so.

Wie aus den Dust Brothers die Chemical Brothers wurden

Angefangen haben Tom Rowlands und Ed Simons nicht als chemische, sondern staubige Brüder: Dust Brothers war ihr Name. Ausgeliehen beim gleichnamigen kalifornischen Produzenten-Duo, dessen Sounds sie mochten. Sie waren auch Fans von New Order und oft in deren Club, der Haçienda. Beim Auflegen mischten sie die Tracks von Coldcut oder Renegade Soundwave, garnierten sie aber gerne mit Hip-Hop-Instrumentals.

Kennengelernt haben sich Tom Rowlands und Ed Simons beim Ausgehen. Sie hätten sich aber auch an der Universität über den Weg laufen können, denn beide haben einen „degree in medieval history“ – sprich in Mittelaltergeschichte. Ihre selbstgepresste Maxi „Song To The Siren“ unter dem Namen Dust Brothers wurde dann vom wegweisenden britischen DJ Andrew Weatherall entdeckt und gefeiert, er brachte sie auf seinem eigenen Label nochmal raus. Mit Remix.

Nun dauerte es allerdings nicht lange, bis eine Namensklage der kalifornischen Dust Brothers eintrudelte. Sie waren schließlich gut vernetzte Produzenten von Beck oder Beastie-Boys-Keyboarder Money Mark in Los Angeles – und noch dazu im Filmgeschäft erfolgreich. So blieb nur eins: Aus den Dust Brothers (UK) wurden die Chemical Brothers.

Im Herbst 1992 erschien die erste Maxi-Single von Tom Rowlands und Ed Simons – ein guter Zeitpunkt, um im Zündfunk auf 30 Jahre Dust/ Chemical Brothers zurückzublicken.