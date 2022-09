Zündfunk präsentiert 10 Jahre Ritournelle-Festival 2022

Ritournelle - 10 years anniversary weekender@Blitz Club, München

Ein Festival, in dem sich die Wechselwirkungen zwischen der Kunstwelt und einer für das Experiment, für die Avantgarde offenen Clubkultur offenbaren. Ein Festival für abstrakte Clubmusik, aber auch subversive, queere Ansätze und auch den Underground der außereuropäischen Kontinente. Und so vieles mehr. Musik, die inzwischen auch immer mehr das Feuilleton beschäftigt, aber gleichermaßen den Mainstream und die großen Festivalbühnen prägt.

An dieser Schnittstelle treffen sich Ritournelle und das Blitz und insbesondere die Konzertserie Blitz Live. Und geben all den hochgradig inspirierenden, vor Kreativität überbordenden Künstler*innen, die an der Schnittstelle der Kunst- und Clubwelt arbeiten und begeistern, eine Präsentationsfläche von unvergleichlicher Klangkraft - dem Blitz-Soundsystem. Zum Jubiläum treten an drei Tagen eine beeindruckende Auswahl internationaler Künstler*innen auf, welche die unterschiedlichen gewachsenen Facetten von Ritournelle in drei Tagen erfahrbar machen. Die Abende beginnen stets mit anspruchsvollen Live-Acts und im Laufe des Abends tauchen die Besucher*innen immer tiefer in die Welt grenzüberschreitender Clubmusik.