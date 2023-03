Zündfunk präsentiert Internationale Kurzfilmwoche Regensburg + Zündfunk-Party

Samstag, 18. März 2023, 21:00 Uhr bis 26.03.2023 / Leerer Beutel, Filmgalerie, Bertoldstraße 9, 93047 Regensburg: PREISE: Einzelkarte: 8 Euro // Ermäßigt* 7 Euro // Kinderkino: 4 Euro (auch für Begleitpersonen) // Plattenfilme: 12 Euro // Dauerkarte: 45 Euro // 35 Euro* (ausgenommen Plattenfilme)

ZÜNDFUNK-Party der Internationalen Kurzfilmwoche, Regensburg

Am Samstag, 18 März 2023 war es wieder soweit, die ZÜNDFUNK-DJs "LXD" aka Alexandra Distler, Achim "Sechzig" Bogdahn, "Hackbrett-Pitt" aka Tobias Ruhland und "Multiboy" Ralf Summer enterten in echt den Leeren Beutel zur Internationalen Kurzfilmwoche.

Auf zwei Areas gab es Party mit Wildstyle-Musik, von Electro bis Indiegitarren, von Hip Hop bis Seventies Cumbia, von Vintage Soul bis Dubstep und House. Stücke, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Die Tanzfläche glühte.

Umrahmt wurde das Ganze auch wieder von großflächig projizierten Live-Visuals der Maschinerie von VJ RMO (BLINKANDREMOVE), im Foyer spielt VJ SERENDIPITY.

Noch bis 26. März stehen viele spannende Veranstaltungen auf dem Programm, angefangen von den Plattenfilmen im Ostentorkino (21.03.), einem best of aus zehn Jahren JukeBoxx NewMusic Award im Andreasstadel (22.03.) und der performativen analogen Film Poem Tour von Telemach Wiesinger (23.03.) in der Filmgalerie.

Außerdem ist das Mexikoprogramm noch bis Mittwoch, den 22. im W1 zu sehen und das Regional- sowie das Bayernfenster bis Donnerstag, den 23. März. In der Nacht vom 21. auf den 22. März läuft im Bayerischen Rundfunk die BR-Kurzfilmnacht “Auf Liebe und Tod” in Kooperation mit der Kurzfilmwoche. Und auch die Kinderfilme und Jugendprogramme “Impuls” laufen noch am kommenden Wochenende.

Wer das Festivalprogramm kurz und knackig noch einmal Revue passieren lassen möchte, kann sich ab Freitag, den 24. März die Publikumslieblinge aus dem Deutschen und Internationalen Wettbewerb ansehen. Die Preisträgerfilme aller fünf Wettbewerbskategorien werden am Freitag um 18 Uhr in der Filmgalerie feierlich verkündet und anschließend in den Preisrollen-Programmen gezeigt. Karten gibt es zu den Kassenöffnungszeiten an allen vier Spielstätten zu erwerben, oder online auf www.kurzfilmwoche.de.