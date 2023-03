Zündfunk präsentiert Sessa

Sein neues Album „Estrela Acesa“ hat Sessa als Brücke zwischen den irdischen und astralen Bereichen der Musik konzipiert: „Estrela Acesa soll die Menschen daran erinnern, wie Musik unsere Existenz auf sinnvolle Weise begründet, mit ihrem Potenzial, dem Göttlichen in einer modernen Welt, der es an symbolischem Gewicht fehlt, Wurzeln zu geben“, sagt Sessa. „Verbindungen mit dem Kosmos, den Göttern, der Natur … in vielen Kulturen bedeutet das eine Beziehung zur Musik. Ich denke, das Leben kann erfüllend und sinnvoll sein, und Musik ist eine dieser Erfahrungen.“