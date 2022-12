Zündfunk präsentiert Patti Smith

Als Patti Smith im Alter von knapp 20 Jahren mit nur ein paar Dollar in der Tasche in den Bus von Woodbury nach New York stieg, hatte sie bereits ein Kind zur Welt gebracht und zur Adoption frei gegeben, die pädagogische Hochschule geschmissen und Erfahrungen mit einem Mindestlohnjob in einer Schulbuchdruckerei in Philadelphia. Patti Smith wollte Künstlerin werden. Sie war beeindruckt von Burroughs, Ginsberg, Rimbaud und Baudelaire, infiziert von Dylans Album "Blonde on Blonde", für das sie in der Schlange angestanden hatte in Sam Goodys Plattenladen in Philadelphia. Und sie war begeistert von Light My Fire und Jim Morrison, der die Poesie von Rimbaud und die Energie der neuen Popmusik zusammenbrachte.