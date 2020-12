Wo die Ideen wachsen Die Landesgartenschau 2018 in Würzburg

"Wenn heute eine Familie ein Haus baut, dann muss es immer Küche, Ess- und Wohnzimmer und was weiß ich sein. Für eine Weile, in der man Familie ist, für zehn Jahre, ist das o.k., aber dann braucht man ein kleines Haus. Oder ganz viele sind ja nur double income no kids – man muss sich reduzieren, weil Wohnraum kann man sich heute nicht mehr leisten. Wenn ich denke, bei uns am See, das ist so teuer, dass die Leute gar kein Haus mehr drauf bauen können und das ist überall so. Da muss man sich reduzieren und dann bin ich auch viel mobiler. So ein Häusle bau ich auf, stelle es hier zum Beispiel auf die Landesgartenschau und in acht Monaten hole ich es ab oder irgendjemand will es kaufen und dann kommt es irgendwo hin."