Wandergewerbler, Seelenjäger und Hausierer: Ambulantes Gewerbe in Bayern

"Hauptsächlich im Bayerischen. Wir machen ein paar Ausnahmen. Wir sin in Pforzheim. Pforzheimer Mess. Des is ganz a schöne Veranstaltung, mittn im Sommer. Danach sind wir in Bad Wimpfen zum Talmarkt, des is der älteste Markt Deutschlands, gfällt uns richtig gut. Ansonsten simmer in Ingolstadt, in München; in Fürth, Michaelis Kirchweih. Und dann halt in Bayreuth."