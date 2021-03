Rezept Schweinsbraten mit Kruste

Kaminkehrer-Meister Richard Wallner empfiehlt für eine gute Kruste beim Schweinsbraten in der Sendung eine besondere Hitze rund herum. So wie es sie eben besonders in einem Holzherd mit Bratrohr gibt. Aber auch bei modernen Herden ist eine ordentliche Kruste durchaus erreichbar. Christl Wallner, die Ehefrau unseres Informanten und Spezialisten für Öfen und Herde, eben des Kaminkehrermeisters Richard Wallner hat uns dieses Rezept empfohlen. Einen Schweinsbraten einfach genießen, bei Bayern genießen.