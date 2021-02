Rezept Stockfisch

Stockfisch auf Hofer Art (Rezept von Klaus Adelt)

Den Stockfisch in kaltem Wasser (evtl. mit Lorbeerblatt und Suppengemüse) aufsetzen und so lange auf kleiner Flamme sieden lassen, bis sich das Fleisch von den Gräten löst. Nicht zu lange, sonst wird der Fisch matschig.

Ein Brötchen in kleine Würfel schneiden und in Butter anrösten. Ein Brötchen in Scheiben schneiden und ebenfalls in Butter anrösten.