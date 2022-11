Gerangel im Tempel: Der Kampf um die letzten freien Plätze in der Walhalla

Einer der letzten Plätze müsste Ludwig II. gehören. Ludwig II. ist für mich ein sehr interessanter bayerischer König. Ein König ist dazu da, dass er eine eigene Kultur schafft, dass er einen eigenen Stil schafft, dass er eigene Bauwerke schafft, er muss immerhin die ganzen Handwerker beschäftigen, er muss die Künstler beschäftigen, und er muss eine neue Musik schaffen. Er hat eine Sache vollendet, die Ludwig I. angefangen hat, und die hat er weitergeführt. Was wären die Bayern ohne die Königsschlösser? Nix! Ein ganz langweiliges Land eigentlich, ja?! Also nur Tegernsee geht ja auch nicht!

Ich, ich dürfte mir das wünschen? Tjaaa, natürlich, Bernhard. Thomas. Thomas Bernhard. Thomas Bernhard sollte in die Walhalla. Der Thomas Bernhard. Unvergessen, diese Geschichte von dem Klavierspieler. Der mit einem Schlag nicht mehr Klavierspielen kann und nicht mehr Klavierspielen will. Weil er die Größe, weil er die Größe des Idols erkannt hat, und sie ihn erschlagen hat. Und das nur, weil er meine Musik gehört hat. Die hat jemand gespielt, und es hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Dieser Bernhard, dieser Bernhard hat verstanden, was diese Töne bewirken. Der hat es verstanden. Der hat erfasst, es hat ihn erfasst, in aller Tiefe, und er hat es umgesetzt. Er hat keinen Ton gespielt, aber er hat mit der Sprache gespielt. Er hat Sprache musiziert, er hat Fugen geschrieben, Fugen, endlose Sätze, Konstrukte, die ineinandergreifen, die verwirbeln, die zum Ausgangspunkt zurückkehren, die sich neu verschichten, und die, vielleicht ähnlich wie meine Kompositionen, einen wegsaugen, einem bis zu einem gewissen Punkt vielleicht sogar den Verstand rauben…