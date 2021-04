Im Museum und im Wasser Perlen aus Niederbayerns Bächen

Das Prachtgemälde mit der allegorischen Ilz

Nicht nur die Votivkrone im Oberhausmuseum erinnert in Passau an die Zeiten, als in der Ilz nicht nur Gold gefunden wurden sondern auch Perlen. Adolf Hofstetter verweist auf ein großes prächtiges Gemälde im Rathaussaal.



Die Zeit der Perlenfischerei ist vorbei. Heute bemühen sich Biologen darum wieder Flußperlmuscheln anzusiedeln, im Raum Passau in der Ilz, aber auch im Raum Regensburg. Einer von ihnen ist der Biologe Robert Vandre. Er bezweifelt zwar, dass es jemals wieder Perlen hier geben wird, aber die Biologen wären glücklich, wenn sich die Flußperlmuscheln hier dauerhaft ansiedeln würden