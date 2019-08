Hofapotheke Passau Die Glifftschmier in Bayerns ältester Apotheke

Bayerns älteste Apotheke hat ein sehr altes Handbuch mit Heilrezepten: Was sich hinter der Glifftschmier verbirgt und was sonst noch so alles im Manuale steht, hat sich Birgit Fürst vom Apotheker Wolfgang Zormaier zeigen lassen.

Salben selber machen - für den Apotheker eine Kür.

Sie wurde 2010 zur schönsten Apotheke Deutschlands gewählt und ist die älteste Apotheke Bayerns: die Hofapotheke zum Schwarzen Adler in Passau. Dunkelbraune alte Apothekerschränke mit kunstvoll verzierten Schnitzereien stehen unter dem Gewölbe mit buntem Stuck an der Decke. Seit 1384 gibt es sie schon, diese Apotheke am Residenzplatz. Nicht ganz so alt ist ein historisches Arzneibuch, das Manuale. In diesem Manuale finden sich Rezepturen für Hühneraugen-Tinktur, Hirnvieh-Pulver, Blähsucht-Tropfen oder Locken- und Kräuselwasser und für eine ganz besondere Creme, die Glifftschmier. Sie hilft bei Schrunden und Hautverletzungen und das schon seit Jahrhunderten.

Die Glifftschmier aus der Hofapotheke Die Glifftschmier aus dem Passauer Manuale gibt es in der Hofapotheke zum Schwarzen Adler in Passau nur ein paar Schritte vom Dom entfernt. Der dreigeschossige Bau mit der barocken Fassade ist nicht nur von außen sehenswert. Die Gewölbedecken im Innern sind mit Stuck und Malereien verziert. Die Inneneinrichtung aus dunkler Eiche ist von 1860, sodass man sich beim Betreten der Apotheke in eine andere Zeit versetzt fühlt.

Hofapotheke zum Schwarzen Adler

Residenzplatz 12

94032 Passau

e-mail: www.hofapotheke-passau.de