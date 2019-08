In den Walpurgisnächten Liebestränke und andere Elixiere in München

Das Rezept zum Artikel Rezept Ein Liebestrank auf ayurvedische Art bereitet Seine Hungerjahre machen aus ihm den weltberühmten Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, durch Feder und Tinte – und den Punsch. "Die Bereitung und der mäßige Genuss des Punsches hat für mich etwas Wohltätiges und Erfreuliches.“ [mehr - zum Artikel: Rezept - Ein Liebestrank auf ayurvedische Art bereitet ]

Ein wenig Kulturgeschichte vorneweg: Die Walpurgisnacht, das heißt, die Nacht zwischen dem 30. April, dem Fest der heiligen Walburga, der größten Frauenheiligen des Mittelalters, deren Gebeine bekanntlich in Eichstätt liegen, und dem Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Mai – die Walpurgisnacht ist des Teufels. Da kommt die Unterwelt an die Oberfläche. Und auch da schließen sich alte und neue Kreise. Denn Hermes, der Sohn der alten Erdmutter Maia ist seinerseits der Vater des Pan, jenes bockshörnigen und klauenfüßigen Gottes, der dem christlichen Teufel sein Aussehen weitervererbt hat.

Kraeuter und Gewürze wirken - ein Trank daraus umso mehr

Ein Liebestrankt wirkt auf alle gleich, sagt die Expertin im Beitrag.

In der Walpurgisnacht also vereinigen sich die Hexen gewissermaßen mit dem Enkel der großen Maia. Und nach antikem Glauben hat eben die große Göttin Maia selbst ihre heilige Hochzeit mit Zeus eben in der Nacht vor dem 1. Mai gefeiert. Noch im alten Rom waren bei diesem rauschhaften Fest des neuen Lebens zum Frühlingsbeginn keine Männer zugelassen. Kein Wunder, dass dieser Umstand die Fantasie der Herren beschäftigte – in Richtung Walpurgisnachtsorgien und Hexenzauber: Heutzutage ist unumstritten, dass Kräuter und Gewürze auf unser Biosystem wirken.

Ja, ja, die Liebe...

Warum also sollte man es mitten im schönsten Mai nicht mit dem vielleicht wichtigsten Produkt des Hexenhandwerks probieren – einem klassischen philtrum, amatorium oder veneficium, einem elisir d’amore, einem Liebeselixier? Möglicherweise garantiert, wenn‘s nicht darauf ankommt. Und wenn nicht, war‘s ein schöner Traum. Wie ja überhaupt die Fantasie und Vorstellungskraft im Verhältnis der Geschlechter untereinander die größte Rolle spielt. Probieren Sie‘s einfach aus!