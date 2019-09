"Kein anerkanntes Arzneimittel" Vital-Pilze: Verbraucherzentrale mahnt zur Vorsicht

Pilze sind sehr reich an Mineralstoffen wie etwa Kalzium oder Magnesium. Sie verfügen über ein sehr hochwertiges Eiweiß, haben also sehr viel essenzielle Aminosäuren, und sie enthalten wenig Fett. Speisepilze haben eigentlich alles, was ein gesundes Lebensmittel in sich haben sollte. Schon "Ötzi" hatte einen Birkenporling und einen Zunderschwamm dabei. Fachleute sagen, der eine sei sein Feuerzeug gewesen, der andere seine Apotheke.

Heilkraft klinisch nicht ausreichend erforscht

Daniela Krehl (Archivbild)

Manchen Pilzen wird eine gesundheitliche Wirkung nachgesagt. Im Bereich der sogenannten Vital-Pilze sei jedoch "noch sehr viel im Unklaren", sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Bei vielen Vital-Pilzen, die sich auf dem Markt tummeln, mahnt sie deshalb deutlich zur "Vorsicht". So sei die Wirkung durch klinische Studien nicht ausreichend erforscht. Es gebe lediglich Untersuchungen über Zellkulturen, die aber nicht direkt auf den Menschen projiziert werden könnten, mahnt die Verbraucherberaterin.

"Es ist kein Arzneimittel, kein anerkanntes Arzneimittel. Das heißt, es ist nichts überprüft worden. Und auch die Produkte, die auf dem Markt sind, werden nicht über das Arzneimittelgesetz abgedeckt." Daniela Krehl, Verbraucherzentrale Bayern

Traditionelle Chinesische Medizin

Auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin spielen Pilze eine Rolle. Zum Beispiel der Shiitake-Pilz. Auch hier rät Ernährungsberaterin Daniela Krehl zur Vorsicht. Man wisse meist nicht, wie viele Inhaltsstoffe eine Charge gerade aufweist. Das sei abhängig davon, wie der Shiitake-Pilz gezüchtet worden ist. Auf welchem Nährsubstrat zum Beispiel, und welche äußeren Einflüsse es gab.