Wie fanden Sie das? Der Tatort über München im Ausnahmezustand

Tatort Linienbus München: Ein Kontrolleur wird erschossen. Der Täter kann flüchten, wird aber vom SEK gestellt und erschossen. Weil in seinem Rucksack weitere Munition und ein Funkgerät gefunden werden, entsteht der Verdacht, er könnte einen Amoklauf an seiner Schule geplant haben. In der Stadt bricht Panik aus.

Es sind Probleme, wie sie die Polizei heutzutage ganz real in den Griff bekommen muss: Sie muss sich nicht nur mit dem eigentlichen Verbrecher befassen, sondern auch Social Media und die Medien in den Griff kriegen, um eine Massenpanik in der Stadt zu verhindern.

Eine Flut von Spekulationen und Falschmeldungen in den sozialen Medien, Live-Videos von vermeintlichen Augenzeugen und die Nervosität der Medien, die immer als erste alle Informationen haben wollen. All das erschwert die Polizeiarbeit - und spielt unter Umständen sogar dem oder der Täter in die Hände. Die Polizei muss dem Herr werden und den Überblick behalten.

Der München-Tatort über reale Probleme der Polizeiarbeit

