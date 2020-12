Alle Läden zu Welche Geschenke fallen Ihnen jetzt noch ein?

Am letzten Tag vor dem Weihnachts-Lockdown waren viele Fußgängerzonen und Läden voller Menschen. Sie wollten die letzte Möglichkeit nutzen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Waren Sie bei den Käufern-in-letzter-Minute dabei? Wenn nicht: Jetzt herrscht Ruhe im Land - Zeit, mal zu überlegen, was man noch so schenken könnte ...

... was Selbstgebasteltes vielleicht? Die meisten Utensilien hat man ja im Haus oder kann sich behelfen. Aus Kartonpapier, Farben und Glitter wird sich doch wohl was Schönes basteln lassen!? Oder was Gestricktes - nach dem Motto: Socken gehen immer.