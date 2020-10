Pornos, Bücher, gute Gespräche Wie wurden Sie aufgeklärt?

Sexuelle Aufklärung galt lange Zeit als Tabuthema. Durch das Internet kommen Kinder und Jugendliche aber immer früher in Kontakt mit pornografischen Inhalten. Oft wird deshalb schon in der Grundschule Sexualkundeunterricht angeboten. Das Tagesgespräch fragt: Wie sind Sie sexuell aufgeklärt worden? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter der kostenfreien Nummer 0800 94 95 95 5.